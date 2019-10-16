Какова судьба меченых для взятки купюр в Казахстане

Одно из часто используемых средств при поимке взяточников – меченые купюры. Об их судьбе после использования рассказали Zakon.kz в Антикоррупционной службе.

Фото : zakon.kz

В социальных сетях распространяли фото, где на купюре номиналом 10 тысяч тенге написано слово "взятка". Но есть ли такая вероятность, что меченые деньги попадают вновь в оборот.

Касательно случая с купюрой со словом "взятка", у нее был серийный номер АА5024008. И как сообщили в Антикоррупционной службе, она не участвовала в материалах уголовных дел.

В целом, купюры, которые используются для вычисления коррупционеров, помечаются специальной краской и они считаются ветхими.

- В соответствии с Постановлением Правительства Национального Банка РК №230 "Об утверждении правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты РК" ветхими являются, банкноты имеющие посторонние надписи, в том числе обработанные специальным химическим порошком, которые видны при ультрафиолетовом свете, - сообщил заместитель председателя Антикоррупционной службы Шынгыс Кабдула.

Что делать дальше с вещественными доказательствами решает суд в совещательной комнате.

В соответствии с п.п.4 п.3 ст.118 УПК РК деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, а также предметы незаконного предпринимательства и контрабанды по решению суда подлежат обращению в доход государства; остальные вещи выдаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства.

Таким образом, помеченные купюры обмениваются во всех банках и в филиалах Национального Банка по нарицательной стоимости без каких-либо ограничений (п.7 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 253 "Об утверждении Правил обмена банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, изымаемых и изъятых из обращения, а также ветхих и поврежденных банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан").