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drakon
Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
В отношение подлруги - убитой, не нужно ничего - решать. Сразу нужно было, в отношение её возбуждать уголовное дело и водворять в ИВС. Решают они... 8-) :-o
16.10.19 12:46
лимон
Рудничанку убил сожитель подруги, когда они собирали грибы
с такими "друзьями", как говорится ... упыри живут одним днём, раз, и забрали жизнь за рыжьё
16.10.19 12:42
Victor Yang
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Сталкер: Так там же вроде уже разобрались. Нифига там не разобрались - документ с указанием группы горючести так и не был представлен. У пенополистирола она никак не может быть НГ. Тогда просто...
16.10.19 12:41
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: Слова из песни.. я тебя перегнал уже наверное. [Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 12:23]
16.10.19 12:17
drakon
Фура съехала в кювет на Качарской трассе
Это она, по трассе - ехала... :-o
16.10.19 12:12
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Какова судьба меченых для взятки купюр в Казахстане

16 октября 2019, 09:18 |  Государство

Одно из часто используемых средств при поимке взяточников – меченые купюры. Об их судьбе после использования рассказали Zakon.kz в Антикоррупционной службе.

Фото : zakon.kz

В социальных сетях распространяли фото, где на купюре номиналом 10 тысяч тенге написано слово "взятка". Но есть ли такая вероятность, что меченые деньги попадают вновь в оборот.

Касательно случая с купюрой со словом "взятка", у нее был серийный номер АА5024008. И как сообщили в Антикоррупционной службе, она не участвовала в материалах уголовных дел.

 

В целом, купюры, которые используются для вычисления коррупционеров, помечаются специальной краской и они считаются ветхими.

- В соответствии с Постановлением Правительства Национального Банка РК №230 "Об утверждении правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты РК" ветхими являются, банкноты имеющие посторонние надписи, в том числе обработанные специальным химическим порошком, которые видны при ультрафиолетовом свете, - сообщил заместитель председателя Антикоррупционной службы Шынгыс Кабдула.

Что делать дальше с вещественными доказательствами решает суд в совещательной комнате.

В соответствии с п.п.4 п.3 ст.118 УПК РК деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, а также предметы незаконного предпринимательства и контрабанды по решению суда подлежат обращению в доход государства; остальные вещи выдаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства.

Таким образом, помеченные купюры обмениваются во всех банках и в филиалах Национального Банка по нарицательной стоимости без каких-либо ограничений (п.7 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 253 "Об утверждении Правил обмена банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, изымаемых и изъятых из обращения, а также ветхих и поврежденных банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан").
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