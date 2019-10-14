"Теперь всё зависит от молодёжного состава" - костанайцы начали чемпионат РК по гандболу с поражения

Первый тур 28-го чемпионата РК среди мужских команд по гандболу завершился 13 октября, игры прошли в Костанае и Затобольске. Оставшиеся 4 тура проведут в разных городах Казахстана.

Темирлан Жусупов (в красном, с мячом) считает, что противника недооценили, хотя знали, как он будет играть

Матчи в высшей лиге будут сложными для костанайцев - из команды почти полностью ушёл старший состав, который в 2017 году становился победителем чемпионата.



На республиканском турнире команды соревнуются в первой лиге (от 12 до 16 лет), высшей лиге (от 16 до 23 лет) и суперлигах (от 18 лет). В Костанае приехали 15 команд: из Шымкента, Туркестана, Нур-Султана, Караганды, Павлодара, Актобе, Атырау, Кандыагаша и Риддера. Наш регион выставил команды в первой и высшей лигах.

Матч между командами высшей лиги из Костаная и Караганды прошёл в затобольском СК «Астана» 11 октября и завершился со счётом 32:43 в пользу гостей. Наша команда была усилена несколькими игроками старшего состава, но всё же преимущество оставалось за чемпионами Казахстана 2018 года. В 1-м тайме они стабильно опережали хозяев площадки на 4 очка, во 2-м увеличили отрыв до 10 очков.

- Костанайская школа гандбола всегда сильная, - рассказал «НГ» главный тренер команды Караганды Константин БАРАН. - Нам удалось сохранить почти половину чемпионского состава, постепенно вводим молодых игроков. На предсезонке успели заложить для них физическую подготовку. Секрет подготовки моих чемпионов прост - применяю методику волшебного пинка, пока вполне работает. Если серьёзно, то каждого тренирую индивидуально. Рассчитываем на лидерство.

Матч Костанай-Караганда в высшей лиге завершился со счётом 32:43 в пользу гостей

Такая уверенность карагандинского тренера подкрепляется результатами 1-го тура: в высшей лиге его команда набрала 10 очков и стала лидером. У команды Костаная только 3 очка, она на 5-м месте. В первой лиге костанайцы не набрали очков и замыкают турнирную таблицу, а команда Караганды занимает 2 место с 8-ю очками.

Причины поражения объяснял главный тренер команды Костаная Александр ТРЕТЬЯКОВ:

- Мы занимаемся в зале ДЮСШ № 1. Там зал 36 на 18 метров, а должен быть 40 на 20, как в СК «Астана». Нам вот этих нескольких метров не хватает. Если на тренировке они защищаются, почти прижимаясь друг к другу, то здесь у нас появляются небольшие провалы, которыми пользуется противник. Мы пробуем новые схемы защиты, их выбор тоже зависит от размеров зала. Будем работать над ошибками, нужно улучшать физическую подготовку. Очень сильно проигрываем в защите - игроки боятся выходить и встречать. Видят соперника чуть повыше или сильнее и начинается мандраж.

На подготовку ко 2-му туру у костанайцев есть месяц. Тренируются гандболисты почти ежедневно по несколько часов. Собираются по вечерам, ребята приходят после учёбы или работы.

20-летний Темирлан ЖУСУПОВ и ещё несколько игроков из старого состава команды Костаная помогали молодым гандболистам только в 1-м туре, на следующие туры ребята уже не поедут.

- Немного недооценили противника, - считает Темирлан. - Знали, как играют соперники, знали, что Караганда быстрее бегает, и мы делали упор на физическую подготовку, а тактика осталась на втором плане. Это было нужно, чтобы в решающий момент не проигрывать по скорости и времени. Специально для Караганды бегали кроссы. В основном мы делали акцент на одного игрока из Караганды, ждали от него серьёзной игры. Но не пошла игра, не набрали темп. Я сам - предприниматель, для меня гандбол - уже хобби. Тренер позвонил 2 месяца назад, предложил сыграть. Почему бы дома не сыграть? Хотели наиграть и выйти на 1-е место, чтобы у парней были очки. Чтобы они шли в лидерах, потому что в дальнейшем всё будет зависеть только от них, от нашей молодёжной команды.

Молодёжному составу команды Костаная предстоит сыграть ещё 4 тура чемпионата

Итоги 1-го тура

Высшая лига: Караганда (10 очков), Нур-Султан (8), Алматинская область (5), Павлодар (4), Костанай (3), Атырау (0).

Первая лига: Актобе (10), Караганда (8), Актюбинская область (6), Павлодар (4), Риддер (2), Костанай (0).

Суперлига: ТНК «КазХром» Актобе (10), «Казыгурт» Шымкент (8), «Елек» Актюбинская область (6), «Туран» Туркестанская область (0).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА