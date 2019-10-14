Форум
директор пляжа
Конец, который снова начало
4 ярда украсть, сесть на 7 лет и обеспечить всю жизнь себе. братишкам, татешкам на всю жизнь = идеальная модель ведения бизнеса в Казахстане. а если еще уехать получится то в шоколаде. (как воровать...
14.10.19 11:50
Сергей_я
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Тоже самое и дорога в школу №10 в микрах. Там вообще не обойти, с одной стороны сад с другой бывший сад и дома. И тупо земля, которая после дождя превращается в месиво.
14.10.19 11:48
директор пляжа
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Там не от что ходить, ездить невозможно. социально значимый объект называется. Где-то асфальт по 2 раза перекладывают чтоб трубы поменять а где-то подсыпать элементарно щебенку нельзя. Позорище.
14.10.19 11:18
3DO
Зебра есть, а знака нет
Там этот переход вообще никогда не нужен был. Это надо быть совсем особо одаренным, чтобы там его разместить, на том участке. Тем более до светофора рукой подать.
14.10.19 10:49
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Не буду - бисер закончился. Ну что ещё ты можешь написать?!Очередные слова о том,что надо долбиться в закрытую дверь?!Или кричать глухому?!Тебе самому ещё не надоело?!И почему ты в...
14.10.19 10:38
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
 
Читательский рейтинг

"Теперь всё зависит от молодёжного состава" - костанайцы начали чемпионат РК по гандболу с поражения

Георгий ГОВОРОВ

14 октября 2019, 11:53 |  Спорт

Первый тур 28-го чемпионата РК среди мужских команд по гандболу завершился 13 октября, игры прошли в Костанае и Затобольске. Оставшиеся 4 тура проведут в разных городах Казахстана.

Темирлан Жусупов (в красном, с мячом) считает, что противника недооценили, хотя знали, как он будет играть

Матчи в высшей лиге будут сложными для костанайцев - из команды почти полностью ушёл старший состав, который в 2017 году становился победителем чемпионата.

На республиканском турнире команды соревнуются в первой лиге (от 12 до 16 лет), высшей лиге (от 16 до 23 лет) и суперлигах (от 18 лет). В Костанае приехали 15 команд: из Шымкента, Туркестана, Нур-Султана, Караганды, Павлодара, Актобе, Атырау, Кандыагаша и Риддера. Наш регион выставил команды в первой и высшей лигах.

Матч между командами высшей лиги из Костаная и Караганды прошёл в затобольском СК «Астана» 11 октября и завершился со счётом 32:43 в пользу гостей. Наша команда была усилена несколькими игроками старшего состава, но всё же преимущество оставалось за чемпионами Казахстана 2018 года. В 1-м тайме они стабильно опережали хозяев площадки на 4 очка, во 2-м увеличили отрыв до 10 очков.

- Костанайская школа гандбола всегда сильная, - рассказал «НГ» главный тренер команды Караганды Константин БАРАН. - Нам удалось сохранить почти половину чемпионского состава, постепенно вводим молодых игроков. На предсезонке успели заложить для них физическую подготовку. Секрет подготовки моих чемпионов прост - применяю методику волшебного пинка, пока вполне работает. Если серьёзно, то каждого тренирую индивидуально. Рассчитываем на лидерство.

Матч Костанай-Караганда в высшей лиге завершился со счётом 32:43 в пользу гостей

Такая уверенность карагандинского тренера подкрепляется результатами 1-го тура: в высшей лиге его команда набрала 10 очков и стала лидером. У команды Костаная только 3 очка, она на 5-м месте. В первой лиге костанайцы не набрали очков и замыкают турнирную таблицу, а команда Караганды занимает 2 место с 8-ю очками.

Причины поражения объяснял главный тренер команды Костаная Александр ТРЕТЬЯКОВ:

- Мы занимаемся в зале ДЮСШ № 1. Там зал 36 на 18 метров, а должен быть 40 на 20, как в СК «Астана». Нам вот этих нескольких метров не хватает. Если на тренировке они защищаются, почти прижимаясь друг к другу, то здесь у нас появляются небольшие провалы, которыми пользуется противник. Мы пробуем новые схемы защиты, их выбор тоже зависит от размеров зала. Будем работать над ошибками, нужно улучшать физическую подготовку. Очень сильно проигрываем в защите - игроки боятся выходить и встречать. Видят соперника чуть повыше или сильнее и начинается мандраж.

На подготовку ко 2-му туру у костанайцев есть месяц. Тренируются гандболисты почти ежедневно по несколько часов. Собираются по вечерам, ребята приходят после учёбы или работы.

20-летний Темирлан ЖУСУПОВ и ещё несколько игроков из старого состава команды Костаная помогали молодым гандболистам только в 1-м туре, на следующие туры ребята уже не поедут.

- Немного недооценили противника, - считает Темирлан. - Знали, как играют соперники, знали, что Караганда быстрее бегает, и мы делали упор на физическую подготовку, а тактика осталась на втором плане. Это было нужно, чтобы в решающий момент не проигрывать по скорости и времени. Специально для Караганды бегали кроссы. В основном мы делали акцент на одного игрока из Караганды, ждали от него серьёзной игры. Но не пошла игра, не набрали темп. Я сам - предприниматель, для меня гандбол - уже хобби. Тренер позвонил 2 месяца назад, предложил сыграть. Почему бы дома не сыграть? Хотели наиграть и выйти на 1-е место, чтобы у парней были очки. Чтобы они шли в лидерах, потому что в дальнейшем всё будет зависеть только от них, от нашей молодёжной команды.

Молодёжному составу команды Костаная предстоит сыграть ещё 4 тура чемпионата

Итоги 1-го тура

Высшая лига: Караганда (10 очков), Нур-Султан (8), Алматинская область (5), Павлодар (4), Костанай (3), Атырау (0).

Первая лига: Актобе (10), Караганда (8), Актюбинская область (6), Павлодар (4), Риддер (2), Костанай (0).

Суперлига: ТНК «КазХром» Актобе (10), «Казыгурт» Шымкент (8), «Елек» Актюбинская область (6), «Туран» Туркестанская область (0).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.10.19 11:57 «Утеплитель на крыше Дома культура не горел» - информацию о пожаре в Карабалыке уточнили в ДЧС
14.10.19 11:46 Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
14.10.19 09:51 "Аят" и "Кайрат" вышли в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА
14.10.19 08:41 Казахстан проиграл лучшей сборной мира в отборе на Евро-2020
13.10.19 23:25 Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
13.10.19 12:20 "Искра от фейерверка залетела под крышу", - в департаменте по ЧС назвали предварительную причину пожара в доме культуры Карабалыка
13.10.19 12:05 Более 20 школьников отравились в Павлодарской области
13.10.19 10:21 Руденский хоккейный клуб "Горняк" дважды обыграл "Астану"
13.10.19 09:24 Николай ВОРОНИН: Ожидаемый результат
13.10.19 00:10 Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева предложила выделять из госбюджета 3 млн тенге на первую свадьбу молодоженам в качестве «свадебного капитала». Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Да. Эти деньги помогут молодоженам начать семейную жизнь без кредита в банке.
Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 1
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх