"Аят" и "Кайрат" вышли в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА

Матчи основного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА проходили с 8 по 13 октября и определили 16 участников элитного раунда. Из 16 команд на пути A в элитный раунд вышли три сильнейшие команды каждой группы. Среди них казахстанские клубы - "Аят" и "Кайрат", сообщает Uefa.com.

Жеребьевка элитного раунда пройдет 18 октября. Игры состоятся с 19 по 24 ноября.

В матче 3-го тура Основного раунда, прошедшем 11 октября, «Аят» разгромно уступил «Тюмени» (3:8).

В последнем матче на этом этапе команды решили устроить настоящую перестрелку. В составе казахстанцев отличились Азат Валиуллин (дубль) и Хебберт Болт, передает Prosports.kz.

Голы: Крикун 4, Антошкин 8, Герейханов 12, Лоуренсо 32, 38, Емельянов 32, Упалев 38, Бахур 40 – Валиуллин 7, 17, Болт 23

«Тюмень»: Логинов (В), Милованов, Таффи, Абрамович, Антошкин (К), Бахур, Упалев, Крикун, Батырев, Соколов, Лоуренсо, Герейханов, Емельянов.

«Аят»: Смолин (В), Валиуллин, Качер, Рындин, Агапов, Гуров (В), Лопатюк (К), Стренев, Булатов, Болт, Турегазин, Преа, Марсело.