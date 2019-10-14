"Аят" и "Кайрат" вышли в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА
Матчи основного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА проходили с 8 по 13 октября и определили 16 участников элитного раунда. Из 16 команд на пути A в элитный раунд вышли три сильнейшие команды каждой группы. Среди них казахстанские клубы - "Аят" и "Кайрат", сообщает Uefa.com.
Жеребьевка элитного раунда пройдет 18 октября. Игры состоятся с 19 по 24 ноября.
В матче 3-го тура Основного раунда, прошедшем 11 октября, «Аят» разгромно уступил «Тюмени» (3:8).
В последнем матче на этом этапе команды решили устроить настоящую перестрелку. В составе казахстанцев отличились Азат Валиуллин (дубль) и Хебберт Болт, передает Prosports.kz.
Голы: Крикун 4, Антошкин 8, Герейханов 12, Лоуренсо 32, 38, Емельянов 32, Упалев 38, Бахур 40 – Валиуллин 7, 17, Болт 23
«Тюмень»: Логинов (В), Милованов, Таффи, Абрамович, Антошкин (К), Бахур, Упалев, Крикун, Батырев, Соколов, Лоуренсо, Герейханов, Емельянов.
«Аят»: Смолин (В), Валиуллин, Качер, Рындин, Агапов, Гуров (В), Лопатюк (К), Стренев, Булатов, Болт, Турегазин, Преа, Марсело.
Наставник тюменцев Игорь Путилов прокомментировал крупную победу своей команды над «Аятом».
«Казахстанский клуб создал больше голевых эпизодов в первом тайме, но мы его выиграли – 3:2. После перерыва сделали акцент на более качественную игру в оборонительных действиях. Попросили футболистов о контроле мяча, чтобы за счет этого создавать моменты. Могу выделить третью четверку, которая от и до выполняла установку. Ребята не передерживали мяч, неплохо отдавали и открывались, реализовывали свои моменты. Они – молодцы! Потому что в выходной день у нас была с ними дополнительная тренировка. Мы хорошо поработали», - цитирует Путилова официальный сайт «Тюмени».
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