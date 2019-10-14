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директор пляжа
Конец, который снова начало
4 ярда украсть, сесть на 7 лет и обеспечить всю жизнь себе. братишкам, татешкам на всю жизнь = идеальная модель ведения бизнеса в Казахстане. а если еще уехать получится то в шоколаде. (как воровать...
14.10.19 11:50
Сергей_я
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Тоже самое и дорога в школу №10 в микрах. Там вообще не обойти, с одной стороны сад с другой бывший сад и дома. И тупо земля, которая после дождя превращается в месиво.
14.10.19 11:48
директор пляжа
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Там не от что ходить, ездить невозможно. социально значимый объект называется. Где-то асфальт по 2 раза перекладывают чтоб трубы поменять а где-то подсыпать элементарно щебенку нельзя. Позорище.
14.10.19 11:18
3DO
Зебра есть, а знака нет
Там этот переход вообще никогда не нужен был. Это надо быть совсем особо одаренным, чтобы там его разместить, на том участке. Тем более до светофора рукой подать.
14.10.19 10:49
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Не буду - бисер закончился. Ну что ещё ты можешь написать?!Очередные слова о том,что надо долбиться в закрытую дверь?!Или кричать глухому?!Тебе самому ещё не надоело?!И почему ты в...
14.10.19 10:38
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"Аят" и "Кайрат" вышли в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА

14 октября 2019, 09:51 |  Спорт

Матчи основного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА проходили с 8 по 13 октября и определили 16 участников элитного раунда. Из 16 команд на пути A в элитный раунд вышли три сильнейшие команды каждой группы. Среди них казахстанские клубы - "Аят" и "Кайрат", сообщает Uefa.com.

Жеребьевка элитного раунда пройдет 18 октября. Игры состоятся с 19 по 24 ноября.

В матче 3-го тура Основного раунда, прошедшем 11 октября, «Аят» разгромно уступил «Тюмени» (3:8).

В последнем матче на этом этапе команды решили устроить настоящую перестрелку. В составе казахстанцев отличились Азат Валиуллин (дубль) и Хебберт Болт, передает Prosports.kz.

Голы: Крикун 4, Антошкин 8, Герейханов 12, Лоуренсо 32, 38, Емельянов 32, Упалев 38, Бахур 40 – Валиуллин 7, 17, Болт 23

«Тюмень»: Логинов (В), Милованов, Таффи, Абрамович, Антошкин (К), Бахур, Упалев, Крикун, Батырев, Соколов, Лоуренсо, Герейханов, Емельянов.

«Аят»: Смолин (В), Валиуллин, Качер, Рындин, Агапов, Гуров (В), Лопатюк (К), Стренев, Булатов, Болт, Турегазин, Преа, Марсело.

Наставник тюменцев Игорь Путилов прокомментировал крупную победу своей команды над «Аятом».

«Казахстанский клуб создал больше голевых эпизодов в первом тайме, но мы его выиграли – 3:2. После перерыва сделали акцент на более качественную игру в оборонительных действиях. Попросили футболистов о контроле мяча, чтобы за счет этого создавать моменты. Могу выделить третью четверку, которая от и до выполняла установку. Ребята не передерживали мяч, неплохо отдавали и открывались, реализовывали свои моменты. Они – молодцы! Потому что в выходной день у нас была с ними дополнительная тренировка. Мы хорошо поработали», - цитирует Путилова официальный сайт «Тюмени».

Фото из группы АСН «Тюменская арена» ВКонтакте

 
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Да. Эти деньги помогут молодоженам начать семейную жизнь без кредита в банке.
Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
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