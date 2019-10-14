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директор пляжа
Конец, который снова начало
4 ярда украсть, сесть на 7 лет и обеспечить всю жизнь себе. братишкам, татешкам на всю жизнь = идеальная модель ведения бизнеса в Казахстане. а если еще уехать получится то в шоколаде. (как воровать...
14.10.19 11:50
Сергей_я
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Тоже самое и дорога в школу №10 в микрах. Там вообще не обойти, с одной стороны сад с другой бывший сад и дома. И тупо земля, которая после дождя превращается в месиво.
14.10.19 11:48
директор пляжа
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Там не от что ходить, ездить невозможно. социально значимый объект называется. Где-то асфальт по 2 раза перекладывают чтоб трубы поменять а где-то подсыпать элементарно щебенку нельзя. Позорище.
14.10.19 11:18
3DO
Зебра есть, а знака нет
Там этот переход вообще никогда не нужен был. Это надо быть совсем особо одаренным, чтобы там его разместить, на том участке. Тем более до светофора рукой подать.
14.10.19 10:49
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Не буду - бисер закончился. Ну что ещё ты можешь написать?!Очередные слова о том,что надо долбиться в закрытую дверь?!Или кричать глухому?!Тебе самому ещё не надоело?!И почему ты в...
14.10.19 10:38
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Казахстан проиграл лучшей сборной мира в отборе на Евро-2020

14 октября 2019, 08:41 |  Спорт

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Бельгии в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел на стадионе "Астана Арена" и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. По мячу было забито в каждом тайме.

Бельгийцы открыли счет на 21-й минуте. Деннис Прат прострелил с фланга в штрафную, где Миши Батшуайи опередил казахстанского защитника и в касание переправил мяч в ворота.

При этом и казахстанцы не отсиживались в обороне и создали пару атак. В одной из них Максим Федин едва не убежал на рандеву с голкипером Тибо Куртуа, но бельгийские защитники успели накрыть его на подходе к штрафной и помешали казахстанцу нанести точный удар.

В начале второго тайма (53-я) бельгийцы удвоили преимущество. Эден Азар с центра забросил на фланг, где Тома Минье первым касанием обработал мяч, а вторым точно пробил в дальний угол.

На 73-й минуте бельгийцы едва не забили третий, но удар Торгана Азара в подкате в последний момент заблокировал защитник. Спустя шесть минут подопечные Михала Билека создали по-настоящему опасный момент у ворот Куртуа - после дальнего заброса Ян Вороговский оказался в чужой штрафной, первым касанием принял мяч, а вторым пробил выше ворот.

На 82-й минуте хозяева получили право на опасный штрафной, но Куртуа справился с ударом Бауыржана Исламхана.

Благодаря этой победе бельгийцы с 24 очками закрепились на первом месте в группе, тогда как в активе казахстанской сборной остались семь баллов и четвертая строчка.

В июне Казахстан уступил в Брюсселе 0:3. Добавим, что сборная Бельгии возглавляет рейтинг ФИФА, тогда как Казахстан располагается на 116-й строчке.

Фото: Турар Казангапов©.Vesti.kz
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