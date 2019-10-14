Казахстан проиграл лучшей сборной мира в отборе на Евро-2020
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Бельгии в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел на стадионе "Астана Арена" и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. По мячу было забито в каждом тайме.
Бельгийцы открыли счет на 21-й минуте. Деннис Прат прострелил с фланга в штрафную, где Миши Батшуайи опередил казахстанского защитника и в касание переправил мяч в ворота.
При этом и казахстанцы не отсиживались в обороне и создали пару атак. В одной из них Максим Федин едва не убежал на рандеву с голкипером Тибо Куртуа, но бельгийские защитники успели накрыть его на подходе к штрафной и помешали казахстанцу нанести точный удар.
Ouverture du score de Michy Batshuayi ! #KAZBEL— Feuille de Match (@feuille_match) October 13, 2019
( 🎥 @lequipe )pic.twitter.com/tVuUCPkniq
В начале второго тайма (53-я) бельгийцы удвоили преимущество. Эден Азар с центра забросил на фланг, где Тома Минье первым касанием обработал мяч, а вторым точно пробил в дальний угол.
Quelle passe d’Eden Hazard, pour le but de Thomas Meunier ! #KAZBEL— Feuille de Match (@feuille_match) October 13, 2019
Kazakhstan 🇰🇿 0-2 🇧🇪 Belgique !pic.twitter.com/EE5DPAaCQc
На 73-й минуте бельгийцы едва не забили третий, но удар Торгана Азара в подкате в последний момент заблокировал защитник. Спустя шесть минут подопечные Михала Билека создали по-настоящему опасный момент у ворот Куртуа - после дальнего заброса Ян Вороговский оказался в чужой штрафной, первым касанием принял мяч, а вторым пробил выше ворот.
На 82-й минуте хозяева получили право на опасный штрафной, но Куртуа справился с ударом Бауыржана Исламхана.
Благодаря этой победе бельгийцы с 24 очками закрепились на первом месте в группе, тогда как в активе казахстанской сборной остались семь баллов и четвертая строчка.
В июне Казахстан уступил в Брюсселе 0:3. Добавим, что сборная Бельгии возглавляет рейтинг ФИФА, тогда как Казахстан располагается на 116-й строчке.
Фото: Турар Казангапов©.Vesti.kz
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