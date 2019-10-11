Сборная Казахстана упустила победу и в концовке проиграла Кипру в матче отбора на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу проиграла Кипру в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила вчера, 10 октября, на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:2. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

В первом тайме сборная Казахстана упустила несколько хороших моментов, но еще до перерыва смогла повести в счете - автором гола на 34-й минуте стал защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов, удачно сыгравший на добивании после углового. Для защитника этот мяч стал первым в шести матчах за национальную команду.

Удержать победу сборная Казахстана во втором тайме не смогла. От поражения киприоты ушли на 73-й минуте - забил нападающий Пиерос Сотириу, который откликнулся на подачу полузащитника Матьи Школярича.

Сразу после этого Казахстан имел убойный момент, но вратарь киприотов Костас Панайи невероятным образом отразил удар защитника Яна Вороговского.

Исход же матча решился на 84-й минуте. Волевую победу Кипру принес гол защитника Николаса Янну.

Два других матча шестого тура группы I пройдут в ночь на 11 октября и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана: Бельгия примет Сан-Марино, а Россия - Шотландию.



В седьмом туре 13 октября в 19:00 Казахстан на "Астана Арене" встретится с Бельгией, в 22:00 Кипр сыграет с Россией, а Шотландия - с Сан-Марино.

Таким образом, сборная Казахстана по футболу потеряла математические шансы выйти в финальную стадию Евро-2020.

В седьмом туре группы I Бельгия со счетом 9:0 разгромила Сан-Марино, а Россия победила Шотландию - 4:0.

С 21 очком Бельгия лидирует в группе, а далее идут Россия (18 баллов) и Кипр (10). Четвертое место занимает Казахстан (7), пятое - Шотландия (6), а шестое - Сан-Марино, проигравший все шесть матчей с общим счетом 0:37.



Таким образом, Бельгия досрочно вышла на Евро-2020, так как Кипр даже в случае победы в трех оставшихся играх может максимально набрать лишь 19 очков. Уже в следующем матче вторую путевку на Евро может завоевать Россия.



Что касается Казахстана, то даже в случае победы в трех оставшихся матчах команда Михала Билека максимально может набрать лишь 16 очков.



В восьмом туре 13 октября в 19:00 по времени Нур-Султана на "Астана Арене" Казахстан встретится с Бельгией, а в 22:00 начнутся игры Кипр - Россия и Шотландия - Сан-Марино.



Из каждой группы на Евро-2020 выходят по две команды. Отборочный цикл завершится 19 ноября. В марте 2020 года будут сыграны стыковые матчи Лиги Наций, после чего станут известны все участники Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.