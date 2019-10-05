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05.10.19 19:42
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: На это и расчет. Все по плану ))
05.10.19 19:21
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Сейчас встретился с другом на вокзале в Самаре,он проводником работает.Уехал из Казахстана,собирается перевезти маму в Россию.Свой отъезд он аргументировал тем,что его задолбали все эти эксперименты...
05.10.19 19:15
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Вот Яков Кедми, человек, со скандалом покинувший СССР таноми52: Уважаю я его. Более того, влюблена Ну так приезжайте в Самару на его выступление,которое будет 14.11.И будет вам...
05.10.19 19:08
Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
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05.10.19 19:05
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Джаксыбеков пригрозил "нечистоплотным на руку" судьям и футболистам

NUR.KZ

5 октября 2019, 13:11 |  Спорт

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков обратился к клубам, судьям и футболистам, участвующим в чемпионате и первенствах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Адильбек Джаксыбеков. Фото: kff.kz

По его словам, КФФ и ПФЛК стремятся к тому, чтобы сделать проводимые в стране соревнования максимально прозрачными.

Глава организации считает, что именно внутренние первенства способствуют повышению уровня отечественных игроков и клубов, представляющих Казахстан на международной арене.

"Мы добились того, чтобы наш футбол уважали не только в Казахстане, но и в международном сообществе", - сказал Адильбек Джаксыбеков.

Он напомнил о подписанном в прошлом году меморандуме "О честной игре", призвал всех участников соблюдать принципы Fair Play и попросил "воздержаться от соблазна использовать различные ресурсы для достижения необходимого результата".

"Хочу заверить, что нечистоплотные на руку руководители команд, тренеры, судьи и даже футболисты, в случае выявления неопровержимых доказательств, будут отстранены от футбольной деятельности", - сообщил президент КФФ.

По его словам, абсолютно за всеми матчами будет осуществляться тщательный контроль. Он считает, что в отечественном футболе нет места нечестной игре.
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