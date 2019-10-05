Джаксыбеков пригрозил "нечистоплотным на руку" судьям и футболистам

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков обратился к клубам, судьям и футболистам, участвующим в чемпионате и первенствах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Адильбек Джаксыбеков. Фото: kff.kz

По его словам, КФФ и ПФЛК стремятся к тому, чтобы сделать проводимые в стране соревнования максимально прозрачными.