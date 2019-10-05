Джаксыбеков пригрозил "нечистоплотным на руку" судьям и футболистам
NUR.KZ
Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков обратился к клубам, судьям и футболистам, участвующим в чемпионате и первенствах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.
Адильбек Джаксыбеков. Фото: kff.kz
По его словам, КФФ и ПФЛК стремятся к тому, чтобы сделать проводимые в стране соревнования максимально прозрачными.
Глава организации считает, что именно внутренние первенства способствуют повышению уровня отечественных игроков и клубов, представляющих Казахстан на международной арене.
"Мы добились того, чтобы наш футбол уважали не только в Казахстане, но и в международном сообществе", - сказал Адильбек Джаксыбеков.
Он напомнил о подписанном в прошлом году меморандуме "О честной игре", призвал всех участников соблюдать принципы Fair Play и попросил "воздержаться от соблазна использовать различные ресурсы для достижения необходимого результата".
"Хочу заверить, что нечистоплотные на руку руководители команд, тренеры, судьи и даже футболисты, в случае выявления неопровержимых доказательств, будут отстранены от футбольной деятельности", - сообщил президент КФФ.
По его словам, абсолютно за всеми матчами будет осуществляться тщательный контроль. Он считает, что в отечественном футболе нет места нечестной игре.
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