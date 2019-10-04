ХК "Горняк" взял только одно очко в выездных матчах с "Иртышом"
Ирина СТАРИКОВА, ИА Город
Продолжается чемпионат РК по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги сезона 2019-2020. Рудненский «Горняк» в Павлодаре 2-го и 3 октября сыграл с местным «Иртышом», сообщает ИА Город.
В первом выездном матче подопечные Евгения Зиновьева не забили ни одной шайбы противнику, проиграв встречу с сухим счетом 0:2.
HK «Ertis» (Pavlodar) - HK «Gornák» (Rýdnyı) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 - Титов (Гурьев) - 17:42
2:0 - Гурьев (Титов, Куршук) - 28:57
Вратари: Румянцев - Грязнов
Броски: 30-23
Штрафы: 6-14
Исход матча 3 октября решили буллиты. Автором единственной шайбы в составе нашей команды стал Вячеслав Селуянов. На последней секунде матча он забросил шайбу в ворота противника и перевел выяснение отношений в овертайм.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу павлодарцев, однако «черно-белым» удалось взять одно очко.
HK «Ertis» (Pavlodar) - HK «Gornák» (Rýdnyı) 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 - Гасников (Гурьев) - 01:34
1:1 - Селуянов - 59:59
2:1 - Развадовский - 65:00 Б
Вратари: Румянцев - Грязнов (00:00 - 59:05, 59:59 - 65:00)
Броски: 38-31
Штрафы: 4-10
Далее «Горняк» продолжит выездную серию игр: 6-7 октября мы сыграем против усть-каменогорского «Алтай-Торпедо». Начало матчей в 13:00 и 18:30 по столичному времени. А уже 11 и 12 октября состоятся домашние игры «Горняка» с ХК «Астана».
Пресс-служба ХК «Горняк» сообщает об изменениях в составе команды. Расположение клуба покинули защитник Андрей Медяник и нападающий Сергей Леснухин. Воспитанник рудненской школы хоккея Андрей Медяник в нынешнем межсезонье провел одну игру в составе «черно-белых». Леснухин провел в майке нашей команды 3 встречи. За это время он заработал 1 балл за результативность при показателе полезности - 2.
Пополнили состав команды нападающий Евгений Степанов и защитник Илья Горожанинов. Евгений Степанов является воспитанником петербургской школы хоккея. В прошлом сезоне нападающий провел 47 матчей за ХК «Темиртау». За это время Степанов отметился 21 (4+8) баллом за результативность. В нынешнем розыгрыше кубка Казахстана сыграл 4 матча за ХК «Темиртау» и набрал 2 балла за результативность.
Илья Горожанинов является воспитанником рудненской школы хоккея. Многократно покидал наш клуб и снова возвращался. В этом сезоне защитник выступал за ХК «Актобе», в составе которого провел 4 матча, очков не набрал.
Фото Ксении КНУТАС из группы ХК "Горняк" ВКонтакте
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 89
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: долгими зимними форумными вечерами будет что обсудить) Для меня это всё уже пройденный этап. Сейчас я взялась за ум и занята только просмотром романтических или исторических корейских...
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
Цитата-// Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе...
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
якобы пропадают дети, чьи тела, вмороженные в куски льда, якобы доставляют на грузовиках в Китай. Источник:www.ng.kz Вы серьезно?! Хотите людям сочинившим, а тем более поверившим и...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Чувствую себя малышкой у родственников на застолье, когда тебя обсуждают а ты краснеешь и хочешь писить) Письмо не пишите, а то тов. подполковник не оценит, скажет мать перемать Абайка от...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Согласитесь клёвый же нурлыбот. a.radikal.ru