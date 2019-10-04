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ХК "Горняк" взял только одно очко в выездных матчах с "Иртышом"

Ирина СТАРИКОВА, ИА Город

4 октября 2019, 16:11 |  Спорт

Продолжается чемпионат РК по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги сезона 2019-2020. Рудненский «Горняк» в Павлодаре 2-го и 3 октября сыграл с местным «Иртышом», сообщает ИА Город.

В первом выездном матче подопечные Евгения Зиновьева не забили ни одной шайбы противнику, проиграв встречу с сухим счетом 0:2.

HK «Ertis» (Pavlodar) - HK «Gornák» (Rýdnyı) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 - Титов (Гурьев) - 17:42

2:0 - Гурьев (Титов, Куршук) - 28:57

Вратари: Румянцев - Грязнов

Броски: 30-23

Штрафы: 6-14

Исход матча 3 октября решили буллиты. Автором единственной шайбы в составе нашей команды стал Вячеслав Селуянов. На последней секунде матча он забросил шайбу в ворота противника и перевел выяснение отношений в овертайм. 

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу павлодарцев, однако «черно-белым» удалось взять одно очко.

HK «Ertis» (Pavlodar) - HK «Gornák» (Rýdnyı) 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 - Гасников (Гурьев) - 01:34

1:1 - Селуянов - 59:59

2:1 - Развадовский - 65:00 Б

Вратари: Румянцев - Грязнов (00:00 - 59:05, 59:59 - 65:00)

Броски: 38-31

Штрафы: 4-10

Далее «Горняк» продолжит выездную серию игр: 6-7 октября мы сыграем против усть-каменогорского «Алтай-Торпедо». Начало матчей в 13:00 и 18:30 по столичному времени. А уже 11 и 12 октября состоятся домашние игры «Горняка» с ХК «Астана».

Пресс-служба ХК «Горняк» сообщает об изменениях в составе команды. Расположение клуба покинули защитник Андрей Медяник и нападающий Сергей Леснухин. Воспитанник рудненской школы хоккея Андрей Медяник в нынешнем межсезонье провел одну игру в составе «черно-белых». Леснухин провел в майке нашей команды 3 встречи. За это время он заработал 1 балл за результативность при показателе полезности - 2.

Пополнили состав команды нападающий Евгений Степанов и защитник Илья Горожанинов. Евгений Степанов является воспитанником петербургской школы хоккея. В прошлом сезоне нападающий провел 47 матчей за ХК «Темиртау». За это время Степанов отметился 21 (4+8) баллом за результативность. В нынешнем розыгрыше кубка Казахстана сыграл 4 матча за ХК «Темиртау» и набрал 2 балла за результативность.

Илья Горожанинов является воспитанником рудненской школы хоккея. Многократно покидал наш клуб и снова возвращался. В этом сезоне защитник выступал за ХК «Актобе», в составе которого провел 4 матча, очков не набрал.

Фото Ксении КНУТАС из группы ХК "Горняк" ВКонтакте
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