60 педагогов наградили грамотами и нагрудными знаками за вклад в развитие образования в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Около 1 000 учителей, директоров школ и других работников сферы образования пригласили сегодня, 3 октября, во Дворец молодёжи на торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.
Начало собрания было назначено на 11 часов, но учителя ожидали этого с 9 часов. Торжественное мероприятие началось после приезда акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.
Ветераны педагогического труда прошли в зал сквозь коридор из выстроившихся школьников. По призыву ведущих учителя приветствовали своих бывших коллег аплодисментами и стоя.
Почётные гости заняли первые ряды в зале и глава региона выступил с поздравительной речью. Он много говорил о достижениях системы образования, цитировал Майлина, Кунанбаева и Токаева, рассказал о построенной школе в микрорайоне Аэропорт Костаная и новых проектах.
- От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя! - обратился Мухамбетов к собравшимся. - Быть учителем - непростое призвание, требующее лучших человеческих качеств, мудрости и безграничной любви к детям. Выступая на августовском совещании, президент Токаев отметил, что вы должны опираться на юное, подрастающее поколение, чтобы передать им в руки судьбу нашего государства. Наша главная цель - создание условий и возможностей для равного доступа всех учащихся к качественному образованию, а также для повышения социального и общественного статуса в секторе образования. Начато строительство двух новых школ: на 320 мест в Аулиекольском районе с казахским языком обучения и на 1 200 мест в микрорайоне Юбилейный Костаная. "Знание - это богатство, которое нельзя потерять!" - утверждал великий мыслитель казахского народа Абай. Сохраняя наследие поэта, средняя школа № 6 Аркалыка будет реарганизована в школу-гимназию с углубленным изучением казахского языка.
Учитель математики житикаринской гимназии Светлана ДАНИЛЮК работает в этой школе уже 22 года, а в профессии - с 1981-го. Она отмечает, что с приходом новых технологий в школах стало работать легче. Правда, пришлось долго самой учиться, чтобы работать в новом формате.
- Всякие учителя у меня были, для себя решила, что халтурить никогда не буду, - рассказала "НГ" Светлана Николаевна. - От того, как я преподаю предмет, зависит их будущее, почти все мои выпускники поступают в вузы. С новыми технологиями я столкнулась только в этом году. Когда заканчивала институт, у нас даже калькуляторов не было, а тут столько всего нового! Лет 10 назад к нам в школу поступили интерактивные доски. Если бы они были лучшего качества, было бы ещё лучше. Это сказка - такое подспорье учителю! Я показываю графики и диаграмы - это очень хорошо.
Среди награждённых - учитель-логопед, заведующая КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Мендыкаринского района" Ольга ОВЧАРОВА, ей вручили почётную грамоту акима области.
- Мы занимаемся с детьми с ограниченными возможностями в движении, - рассказала она "НГ". - Работаю там с 2005 года. Детей у нас много, обслуживаем весь район. У нас работа - не как в обычной школе. Сейчас нет необучаемых детей, никто из них дома не сидит. С ними занимаются дефектологи, психологи, логопеды, специалисты ЛФК, всего - 6 человек. Все занятия индивидуальные, иногда - в группах. Поэтому мы можем каждому ребёнку уделить внимание и никого не обидеть Это им нужно. Главное - подходить к работе креативно и с добротой.
После церемонии награждения начался концерт алматинских оперных певцов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Список награжденных
|Нагрудный знак «Почетный работник»
|АРЖАМАТОВА Надежда Антонова
|учитель физики ГУ «Гимназия Горького» отдела образования акимата Костаная
|АШИХИНА Наталья Николаевна
|руководитель отдела бюджетного планирования Управления образования акимата Костанайской области
|НОСАЧЕНКО Мария Антоновна
|Директор ГККП «Карасуский сельскохозяйственный колледж»
|Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин»
|ВАЛЕЕВА Маржанкуль Какимжановна
|заместитель директора по воспитательной работе КГУ "Костанайская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями"
|ҚҰСАИН Жомарт Қонырбайұлы
|директор ГККП «Рудненский социально-гуманитарный колледж»
|Грамота МОН РК
|АРГИНГАЗИНА Айгуль Танатовна
|директор ГУ "Карасуская основная школа" отдел образования акимата Карасуского района"
|АБИКЕНОВА Гульмира Амантайқызы
|социальный педагог ГУ "Убаганская средняя школа имени Ибрая Алтынсарина с пришкольным интернатом отдела образования акимата Алтынсаринского района"
|БАБЫРОВА Куляш Койбагаровна
|заместитель директора ГУ Дамдинская средняя школа отдела образования Наурзумского района"
|СИГАЕВА Шолпан Тулеухановна
|Заведующая КГКП «Ясли-сад «Улыбка» отдела образования акимата города Лисаковска
|БУРУШПАЕВА Орункуль Валиевна
|заведующая районным методическим кабинетом ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"
|ЕЛИСЕЕВА Надежда Ивановна
|учитель начальных классов ГУ «Приреченская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района»
|ЕШАКАЕВА Ирина Владимировна
|учитель русского языка и литературы ГУ "Алтынсаринская средняя школа отдела образования акимата Камыстинского района"
|ШӘКІРОВА Балкүл Бұқайқызы
|Учитель ГУ «Досовская основная школа отдела образования акимата Денисовского района»
|ШРАМКО Марина Николаевна
|заведующая методическим кабинетом ГУ «Отдел образования акимата Мендыкаринского района»
|БУЗИНА Светлана Петровна
|заведующая отделением, преподаватель специальных дисциплин КГП "Костанайский высший медицинский колледж"
|САГАНДЫКОВ Адильхан Сагындыкович
|заведующий отделением рабочих профессий КГКП "Костанайский сельскохозяйственный колледж"
|СКОРОХОДОВА Дарья Сергеевна
|преподаватель КГКП "Профессионально- технический колледж имени Камшат Доненбаевой"
|УСЕНОВ Нейль Серикбаевич
|преподаватель КГКП "Рудненский музыкальный колледж"
|КУЖАХМЕТОВА Кульшат Шамшидовна
|методист, преподаватель общегуманитарных дисциплин КГКП «Костанайский колледж бытсервиса»
|ШАГАТАЕВА Зауреш Жарасбаевна
|преподаватель КГКП «Костанайский педагогический колледж»
|ЖУРКАБАЕВ Жанибек Кенжебекович
|заместитель директора КГУ «Региональный центр физической культуры и детско-юношеского туризма»
|Алгыс хат
|АЙЖАРОВ Мирас Кушербаевич
|методист по физической культуре и НВиТП ГУ «Отдел образования акимата города Лисаковска»
|АХМЕТОВА Дариха Еркиновна
|учитель казахского языка и литературы ГУ «Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Рудного»
|ОСИПОВА Елена Николаевна
|заведующая методическим кабинетом ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района
|КАБЫЛДИНА Кымбат Турганбековна
|директор ГУ "Раздольная средняя школа отдела образования Наурзумского района"
|КАПАРОВА Жазира Камаевна
|заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории КГУ "Аркалыкская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями"
|КУШМУРЗИН Бекежан Кушмурзинович
|директор ГУ «Гимназии им. С. Мауленова образования акимата города Костаная»
|КРОПАЧЕВ Дмитрий Иванович
|учитель физической культуры ГУ «Ново-Троицкая средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района»
|КАЛАСОВА Гулбарам Дуйсеновна
|учитель казахского языка и литературы КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.А.Нурманова отдела образования акимата Амангельдинского района"
|ФУРЦЕВА Галина Владимировна
|учитель начальных классов КГУ "Краснодонская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района"
|КОЛОТ Валентина Ивановна
|заведующая д/с «Сәулетай» отдела образования акимата Костанайского района
|БИСЕНГАЛИЕВА Адеми Галымжановна
|преподаватель общественных дисциплин КГКП "Аркалыкский политехнический колледж"
|ЖУВАНЫШЕВА Умытшак Салимжановна
|преподаватель специальных дисциплин КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина"
|ЖУСУПОВА Лазат Исимжановна
|заместитель директора по учебной работе КГКП "Аулиекольский сельскохозяйственный колледж"
|ИНЕРТБАЕВА Гульнара Сериковна
|заместитель директора по воспитательной работе КГКП "Костанайский строительный колледж"
|Грамоты акима области
|СЛЕПЧЕНКО Галина Викторовна
|учитель английского языка КГУ «Школа-лицей №4 акимата города Рудного»
|ДУЙСЕНОВА Мадина Ашимовна
|заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУ «Казанбасская средняя школа №2 отдела образования акимата Аулиекольского района»
|ИЩАНОВ Кульмагамбет Лауянович
|учитель начальной военной подготовки "Лицей-интернат БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей"
|ШАГАБУТДИНОВА Наталья Серафимовна
|учитель начальных классов ГУ «Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная»
|СЕРГЕЕВА Анна Юрьевна
|учитель хореографии ГККП «Хореографическая школа «Карнавал»
|АХАТОВА Мирамкул Кабикеновна
|учитель математики, заместитель директора по учебной работе КГУ "Средняя школа имени Г. Кайырбекова отдела образования акимата Жангельдинского района"
|ТАНЖАРИКОВА Гульнар Тулегеновна
|директор КГУ "Пригородная средняя школа" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"
|ДОРОНГОВА Тамара Константиновна
|методист ГУ "Отдел образования акимата Карасуского района"
|САПОЖНИКОВА Лидия Тимофеевна
|директор ГУ "Затобольская средняя школа № 2" отдела образования акимата Костанайского района
|ТӨЛЕМІС Жұлдызай Серікқызы
|учитель биологии КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий "Озат"
|ТЕМЕРХАНОВ Нуржан Талгатович
|учитель истории КГУ "Федоровская средняя школа" отдела образования акимата Узункольского района
|БАЙТАСОВА Ботагоз Шаяхметовна
|учитель русского языка и литературы КГУ "Школа-интернат для одаренных детей имени И. Алтынсарина"
|ЯРЧУК Галина Николаевна
|учитель математики КГУ "Николаевская основная школа отдела образования акимата района Беимбета Майлина"
|МУРСАЛИНА Наталья Юрьевна
|главный специалст отдела нравственно–духовного развития личности – самопознания Управления образования акимата Костанайской области
|ОВЧАРОВА Ольга Николаевна
|заведующая, учитель-логопед КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Мендыкаринского района"
|САПАРОВА Бахытгуль Кабдулловна
|заместитель председателя ОО «Локальный профессиональный союз работников образования и науки Костанайской области Республики Казахстан»
|ЖУСУПОВ Руслан Манарбекович
|воспитатель КГУ «Рудненский детский дом»
|ЗАЙТИНОВА Голнар Елемесовна
|старший методист КГУ "Региональный научно-практический центр "Костанай дарыны"
|ИСКАКОВА Майра Болатовна
|социальный педагог КГКП "Аркалыкский политехнический колледж"
|ЩЕГРИН Михаил Николаевич
|мастер производственного обучения КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж"
|ЛОЙКО Валентина Александровна
|преподаватель КГКП «Костанайский педагогический колледж»
|ГЕФЕЛЬ Виталий Владимирович
|мастер производственного обучения КГКП "Федоровский сельскохорзяйственный колледж"
|ВАСИЛЬКЕВИЧ Зинаида Ивановна
|директор КГУ «Дворовый клуб отдела образования акимата города Костаная»
|ИСМАГИЛОВ Руслан Хусаинович
|руководитель отдела КГУ «Центр информатизации и оценки качества образования» Управления образования акимата Костанайской области
|ТАСКОЖИН Кайрат Калтаевич
|учитель биологии и химии ГУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ш.Уалиханова отдела образования акимата города Аркалыка"
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