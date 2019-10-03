60 педагогов наградили грамотами и нагрудными знаками за вклад в развитие образования в Костанайской области

Около 1 000 учителей, директоров школ и других работников сферы образования пригласили сегодня, 3 октября, во Дворец молодёжи на торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.

Начало собрания было назначено на 11 часов, но учителя ожидали этого с 9 часов. Торжественное мероприятие началось после приезда акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.

Ветераны педагогического труда прошли в зал сквозь коридор из выстроившихся школьников. По призыву ведущих учителя приветствовали своих бывших коллег аплодисментами и стоя.

Почётные гости заняли первые ряды в зале и глава региона выступил с поздравительной речью. Он много говорил о достижениях системы образования, цитировал Майлина, Кунанбаева и Токаева, рассказал о построенной школе в микрорайоне Аэропорт Костаная и новых проектах.

- От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя! - обратился Мухамбетов к собравшимся. - Быть учителем - непростое призвание, требующее лучших человеческих качеств, мудрости и безграничной любви к детям. Выступая на августовском совещании, президент Токаев отметил, что вы должны опираться на юное, подрастающее поколение, чтобы передать им в руки судьбу нашего государства. Наша главная цель - создание условий и возможностей для равного доступа всех учащихся к качественному образованию, а также для повышения социального и общественного статуса в секторе образования. Начато строительство двух новых школ: на 320 мест в Аулиекольском районе с казахским языком обучения и на 1 200 мест в микрорайоне Юбилейный Костаная. "Знание - это богатство, которое нельзя потерять!" - утверждал великий мыслитель казахского народа Абай. Сохраняя наследие поэта, средняя школа № 6 Аркалыка будет реарганизована в школу-гимназию с углубленным изучением казахского языка.

Учитель математики житикаринской гимназии Светлана ДАНИЛЮК работает в этой школе уже 22 года, а в профессии - с 1981-го. Она отмечает, что с приходом новых технологий в школах стало работать легче. Правда, пришлось долго самой учиться, чтобы работать в новом формате.

- Всякие учителя у меня были, для себя решила, что халтурить никогда не буду, - рассказала "НГ" Светлана Николаевна. - От того, как я преподаю предмет, зависит их будущее, почти все мои выпускники поступают в вузы. С новыми технологиями я столкнулась только в этом году. Когда заканчивала институт, у нас даже калькуляторов не было, а тут столько всего нового! Лет 10 назад к нам в школу поступили интерактивные доски. Если бы они были лучшего качества, было бы ещё лучше. Это сказка - такое подспорье учителю! Я показываю графики и диаграмы - это очень хорошо.

Среди награждённых - учитель-логопед, заведующая КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Мендыкаринского района" Ольга ОВЧАРОВА, ей вручили почётную грамоту акима области.

- Мы занимаемся с детьми с ограниченными возможностями в движении, - рассказала она "НГ". - Работаю там с 2005 года. Детей у нас много, обслуживаем весь район. У нас работа - не как в обычной школе. Сейчас нет необучаемых детей, никто из них дома не сидит. С ними занимаются дефектологи, психологи, логопеды, специалисты ЛФК, всего - 6 человек. Все занятия индивидуальные, иногда - в группах. Поэтому мы можем каждому ребёнку уделить внимание и никого не обидеть Это им нужно. Главное - подходить к работе креативно и с добротой.

После церемонии награждения начался концерт алматинских оперных певцов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Список награжденных