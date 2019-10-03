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60 педагогов наградили грамотами и нагрудными знаками за вклад в развитие образования в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

3 октября 2019, 15:44 |  Государство

Около 1 000 учителей, директоров школ и других работников сферы образования пригласили сегодня, 3 октября, во Дворец молодёжи на торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.

Начало собрания было назначено на 11 часов, но учителя ожидали этого с 9 часов. Торжественное мероприятие началось после приезда акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.

Ветераны педагогического труда прошли в зал сквозь коридор из выстроившихся школьников. По призыву ведущих учителя приветствовали своих бывших коллег аплодисментами и стоя.

Почётные гости заняли первые ряды в зале и глава региона выступил с поздравительной речью. Он много говорил о достижениях системы образования, цитировал Майлина, Кунанбаева и Токаева, рассказал о построенной школе в микрорайоне Аэропорт Костаная и новых проектах.

- От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя! - обратился Мухамбетов к собравшимся. - Быть учителем - непростое призвание, требующее лучших человеческих качеств, мудрости и безграничной любви к детям. Выступая на августовском совещании, президент Токаев отметил, что вы должны опираться на юное, подрастающее поколение, чтобы передать им в руки судьбу нашего государства. Наша главная цель - создание условий и возможностей для равного доступа всех учащихся к качественному образованию, а также для повышения социального и общественного статуса в секторе образования. Начато строительство двух новых школ: на 320 мест в Аулиекольском районе с казахским языком обучения и на 1 200 мест в микрорайоне Юбилейный Костаная. "Знание - это богатство, которое нельзя потерять!" - утверждал великий мыслитель казахского народа Абай. Сохраняя наследие поэта, средняя школа № 6 Аркалыка будет реарганизована в школу-гимназию с углубленным изучением казахского языка.

Учитель математики житикаринской гимназии Светлана ДАНИЛЮК работает в этой школе уже 22 года, а в профессии - с 1981-го. Она отмечает, что с приходом новых технологий в школах стало работать легче. Правда, пришлось долго самой учиться, чтобы работать в новом формате.

- Всякие учителя у меня были, для себя решила, что халтурить никогда не буду, - рассказала "НГ" Светлана Николаевна. - От того, как я преподаю предмет, зависит их будущее, почти все мои выпускники поступают в вузы. С новыми технологиями я столкнулась только в этом году. Когда заканчивала институт, у нас даже калькуляторов не было, а тут столько всего нового! Лет 10 назад к нам в школу поступили интерактивные доски. Если бы они были лучшего качества, было бы ещё лучше. Это сказка - такое подспорье учителю! Я показываю графики и диаграмы - это очень хорошо.

Среди награждённых - учитель-логопед, заведующая КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Мендыкаринского района" Ольга ОВЧАРОВА, ей вручили почётную грамоту акима области.

- Мы занимаемся с детьми с ограниченными возможностями в движении, - рассказала она "НГ". - Работаю там с 2005 года. Детей у нас много, обслуживаем весь район. У нас работа - не как в обычной школе. Сейчас нет необучаемых детей, никто из них дома не сидит. С ними занимаются дефектологи, психологи, логопеды, специалисты ЛФК, всего - 6 человек. Все занятия индивидуальные, иногда - в группах. Поэтому мы можем каждому ребёнку уделить внимание и никого не обидеть Это им нужно. Главное - подходить к работе креативно и с добротой.

После церемонии награждения начался концерт алматинских оперных певцов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Список награжденных

Нагрудный знак «Почетный работник»
АРЖАМАТОВА Надежда Антонова учитель физики ГУ «Гимназия Горького» отдела образования акимата Костаная
АШИХИНА Наталья Николаевна руководитель отдела бюджетного планирования Управления образования акимата Костанайской области
НОСАЧЕНКО Мария Антоновна Директор ГККП «Карасуский сельскохозяйственный колледж»
Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин»
ВАЛЕЕВА Маржанкуль Какимжановна заместитель директора по воспитательной работе КГУ "Костанайская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями"
ҚҰСАИН Жомарт Қонырбайұлы директор ГККП «Рудненский социально-гуманитарный колледж»
Грамота МОН РК
АРГИНГАЗИНА Айгуль Танатовна директор ГУ "Карасуская основная школа" отдел образования акимата Карасуского района"
АБИКЕНОВА Гульмира Амантайқызы социальный педагог ГУ "Убаганская средняя школа имени Ибрая Алтынсарина с пришкольным интернатом отдела образования акимата Алтынсаринского района"
БАБЫРОВА Куляш Койбагаровна заместитель директора ГУ Дамдинская средняя школа отдела образования Наурзумского района"
СИГАЕВА Шолпан Тулеухановна Заведующая КГКП «Ясли-сад «Улыбка» отдела образования акимата города Лисаковска
БУРУШПАЕВА Орункуль Валиевна заведующая районным методическим кабинетом ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"
ЕЛИСЕЕВА Надежда Ивановна учитель начальных классов ГУ «Приреченская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района»
ЕШАКАЕВА Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы ГУ "Алтынсаринская средняя школа отдела образования акимата Камыстинского района"
ШӘКІРОВА Балкүл Бұқайқызы Учитель ГУ «Досовская основная школа отдела образования акимата Денисовского района»
ШРАМКО Марина Николаевна заведующая методическим кабинетом ГУ «Отдел образования акимата Мендыкаринского района»
БУЗИНА Светлана Петровна заведующая отделением, преподаватель специальных дисциплин КГП "Костанайский высший медицинский колледж"
САГАНДЫКОВ Адильхан Сагындыкович заведующий отделением рабочих профессий КГКП "Костанайский сельскохозяйственный колледж"
СКОРОХОДОВА Дарья Сергеевна преподаватель КГКП "Профессионально- технический колледж имени Камшат Доненбаевой"
УСЕНОВ Нейль Серикбаевич преподаватель КГКП "Рудненский музыкальный колледж"
КУЖАХМЕТОВА Кульшат Шамшидовна методист, преподаватель общегуманитарных дисциплин КГКП «Костанайский колледж бытсервиса»
ШАГАТАЕВА Зауреш Жарасбаевна преподаватель КГКП «Костанайский педагогический колледж»
ЖУРКАБАЕВ Жанибек Кенжебекович заместитель директора КГУ «Региональный центр физической культуры и детско-юношеского туризма»
Алгыс хат
АЙЖАРОВ Мирас Кушербаевич методист по физической культуре и НВиТП ГУ «Отдел образования акимата города Лисаковска»
АХМЕТОВА Дариха Еркиновна учитель казахского языка и литературы ГУ «Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Рудного»
ОСИПОВА Елена Николаевна заведующая методическим кабинетом ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района
КАБЫЛДИНА Кымбат Турганбековна директор ГУ "Раздольная средняя школа отдела образования Наурзумского района"
КАПАРОВА Жазира Камаевна заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории КГУ "Аркалыкская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями"
КУШМУРЗИН Бекежан Кушмурзинович директор ГУ «Гимназии им. С. Мауленова образования акимата города Костаная»
КРОПАЧЕВ Дмитрий Иванович учитель физической культуры ГУ «Ново-Троицкая средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района»
КАЛАСОВА Гулбарам Дуйсеновна учитель казахского языка и литературы КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.А.Нурманова отдела образования акимата Амангельдинского района"
ФУРЦЕВА Галина Владимировна учитель начальных классов КГУ "Краснодонская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района"
КОЛОТ Валентина Ивановна заведующая д/с «Сәулетай» отдела образования акимата Костанайского района
БИСЕНГАЛИЕВА Адеми Галымжановна преподаватель общественных дисциплин КГКП "Аркалыкский политехнический колледж"
ЖУВАНЫШЕВА Умытшак Салимжановна преподаватель специальных дисциплин КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина"
ЖУСУПОВА Лазат Исимжановна заместитель директора по учебной работе КГКП "Аулиекольский сельскохозяйственный колледж"
ИНЕРТБАЕВА Гульнара Сериковна заместитель директора по воспитательной работе КГКП "Костанайский строительный колледж"
Грамоты акима области
СЛЕПЧЕНКО Галина Викторовна учитель английского языка КГУ «Школа-лицей №4 акимата города Рудного»
ДУЙСЕНОВА Мадина Ашимовна заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУ «Казанбасская средняя школа №2 отдела образования акимата Аулиекольского района»
ИЩАНОВ Кульмагамбет Лауянович учитель начальной военной подготовки "Лицей-интернат БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей"
ШАГАБУТДИНОВА Наталья Серафимовна учитель начальных классов ГУ «Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная»
СЕРГЕЕВА Анна Юрьевна учитель хореографии ГККП «Хореографическая школа «Карнавал»
АХАТОВА Мирамкул Кабикеновна учитель математики, заместитель директора по учебной работе КГУ "Средняя школа имени Г. Кайырбекова отдела образования акимата Жангельдинского района"
ТАНЖАРИКОВА Гульнар Тулегеновна директор КГУ "Пригородная средняя школа" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"
ДОРОНГОВА Тамара Константиновна методист ГУ "Отдел образования акимата Карасуского района"
САПОЖНИКОВА Лидия Тимофеевна директор ГУ "Затобольская средняя школа № 2" отдела образования акимата Костанайского района
ТӨЛЕМІС Жұлдызай Серікқызы учитель биологии КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий "Озат"
ТЕМЕРХАНОВ Нуржан Талгатович учитель истории КГУ "Федоровская средняя школа" отдела образования акимата Узункольского района
БАЙТАСОВА Ботагоз Шаяхметовна учитель русского языка и литературы КГУ "Школа-интернат для одаренных детей имени И. Алтынсарина"
ЯРЧУК Галина Николаевна учитель математики КГУ "Николаевская основная школа отдела образования акимата района Беимбета Майлина"
МУРСАЛИНА Наталья Юрьевна главный специалст отдела нравственно–духовного развития личности – самопознания Управления образования акимата Костанайской области
ОВЧАРОВА Ольга Николаевна заведующая, учитель-логопед КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Мендыкаринского района"
САПАРОВА Бахытгуль Кабдулловна заместитель председателя ОО «Локальный профессиональный союз работников образования и науки Костанайской области Республики Казахстан»
ЖУСУПОВ Руслан Манарбекович воспитатель КГУ «Рудненский детский дом»
ЗАЙТИНОВА Голнар Елемесовна старший методист КГУ "Региональный научно-практический центр "Костанай дарыны"
ИСКАКОВА Майра Болатовна социальный педагог КГКП "Аркалыкский политехнический колледж"
ЩЕГРИН Михаил Николаевич мастер производственного обучения КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж"
ЛОЙКО Валентина Александровна преподаватель КГКП «Костанайский педагогический колледж»
ГЕФЕЛЬ Виталий Владимирович мастер производственного обучения КГКП "Федоровский сельскохорзяйственный колледж"
ВАСИЛЬКЕВИЧ Зинаида Ивановна директор КГУ «Дворовый клуб отдела образования акимата города Костаная»
ИСМАГИЛОВ Руслан Хусаинович руководитель отдела КГУ «Центр информатизации и оценки качества образования» Управления образования акимата Костанайской области
ТАСКОЖИН Кайрат Калтаевич учитель биологии и химии ГУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ш.Уалиханова отдела образования акимата города Аркалыка"



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