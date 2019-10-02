Осадки не ожидаются до конца недели - прогноз погоды в Костанае и области

В четверг, 3 октября, в Костанайской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, местами возможен туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы в некоторых районах могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, местами -3 градуса, днём +12+17, местами до +20 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В пятницу, 4 октября, погода не должна сильно отличаться от той, что будет в четверг. Но возможно, что днём воздух прогреется еще сильнее - до +15...+20, местами +23 градусов, без сильных порывов ветра.

- В Костанае в четверг без осадков, ночью +1...+3, днём +15...+17 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В пятницу в областном центре осадков тоже ждать не стоит, ночью температура +4...+6, днём +18...+20 градусов.

Такую же погоду, без осадков, синоптики ожидают и в выходные дни.