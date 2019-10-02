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Гога
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - Вот это по-нашему !! alex_60 будет - а то все пытается мое ПМЖ выяснить - паспорт возьму с собой .
02.10.19 23:44
abaika95
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Цитата-// Нет конечно радушному приглашению буду рад. Может и Гога приедет!?// - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? Прикатывайте по весне)Макса и Дракона еще берите) пойдем всем скопом...
02.10.19 23:31
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf Я так понимаю , ты второй ?? Только не могу понять - почему ему надо знать кто где обитает??
02.10.19 23:31
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60- А что так упорно не отвечаете на мой вопрос ??******А вот почему тебе надо знать кто где обитает - что за маниакальность ??******** - а ведь так и не ответил . Ответь , и будет счастье...
02.10.19 23:28
Гога
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? :lol: :lol:
02.10.19 23:24
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Осадки не ожидаются до конца недели - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

2 октября 2019, 17:08 |  Общество

В четверг, 3 октября, в Костанайской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, местами возможен туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы в некоторых районах могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, местами -3 градуса, днём +12+17, местами до +20 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В пятницу, 4 октября, погода не должна сильно отличаться от той, что будет в четверг. Но возможно, что днём воздух прогреется еще сильнее - до +15...+20, местами +23 градусов, без сильных порывов ветра.

- В Костанае в четверг без осадков, ночью +1...+3, днём +15...+17 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В пятницу в областном центре осадков тоже ждать не стоит, ночью температура +4...+6, днём +18...+20 градусов.

Такую же погоду, без осадков, синоптики ожидают и в выходные дни.
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