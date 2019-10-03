Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»

100 дней после вступления в должность – классический повод для анализа первых шагов нового главы государства. У президента РК Касым-Жомарта Токаева особая история. Его предшественник, подав в отставку после 30 лет бессменного правления в возрасте 78 лет, положением почетного ветерана госслужбы не удовлетворился. Нурсултан Назарбаев мало того, что имеет официальный статус Лидера нации (Елбасы), но сохранил еще за собой и ключевые посты, которые позволяют реально влиять на политику государства.

Появление в Казахстане двух точек принятия государственных решений подвигло экспертов к препарированию первых 100 дня президентства Токаева под микроскопом фактора «двоевластия». Чуть ли не в каждом решении президента № 2 аналитики пытаются разглядеть следы его взаимоотношений с Елбасы.

Например, любые шаги организационного характера (прежде всего, связанные с перестановкой кадров), которые в таких же масштабах нередко применялись прежним главой государства, на этот раз почему-то воспринимаются как стремление Токаева обрести управленческую независимость от главы Совета безопасности и председателя партии «Нур Отан». На этой же волне делаются выводы о возникшей неустойчивости госаппарата, ключевые фигуры которого, по мнению некоторых экспертов, сейчас в растерянности: какому богу молиться?

В чьей-то чиновничьей голове такая раскоряка, возможно, и возникла. Но ее природа, скорее, в психологическом дискомфорте, который у обитателей кабинетов госаппарата возникает при любой смене власти. Плюс к этому обычная неповоротливость бюрократической машины в принятии управленческих решений, причину которой кто-то тоже может возложить на «двоевластие».

В общем, о сегодняшних личных контактах Токаева и Назарбаева никто ничего не знает, а на домыслах можно строить любые выводы. О них впоследствии никто помнить не будет, но люди, которые специализируются на анализе, даже в информационном вакууме всегда найдут что сказать.

Слово «двоевластие» имеет негативную окраску. В обыденном сознании оно чаще означает безвластие. Исторический опыт показывает, что в таких случаях страны скатываются на грань катастрофы и к власти приходят диктаторы. Однако у казахстанского «двоевластия» есть и позитивный момент. Нужно иметь в виду, что при всем возможном различии взглядов Назарбаева и Токаева по поводу выбора направлений дальнейшего развития Казахстана, они оба до мозга костей боятся потери управляемости страной. Что предостерегает сложившееся «двоевластие» от разрушительных действий. Этот вывод подтверждается их единством в противодействии малейшим покушениям на власть со стороны других политических сил.

В то же время есть и обоюдное понимание: накал напряжения в обществе достиг такой величины, что либерализация неизбежна. Вопрос лишь в ее темпах. И тут разногласий по поводу постепенности реформ тоже нет. На такой идейной основе главных фигурантов политической системы «двоевластие» в Казахстане воспринимается, скорее, как своеобразная форма реального разделения исполнительной власти в лице Токаева и законодательной, которая теперь олицетворяется Назарбаевым.