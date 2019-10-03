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Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»

«И Назарбаев, и Токаев до мозга костей боятся потери управляемости страной»
3 октября 2019, 09:33 |  Мнения

100 дней после вступления в должность – классический повод для анализа первых шагов нового главы государства. У президента РК Касым-Жомарта Токаева особая история. Его предшественник, подав в отставку после 30 лет бессменного правления в возрасте 78 лет, положением почетного ветерана госслужбы не удовлетворился. Нурсултан Назарбаев мало того, что имеет официальный статус Лидера нации (Елбасы), но сохранил еще за собой и ключевые посты, которые позволяют реально влиять на политику государства.

Появление в Казахстане двух точек принятия государственных решений подвигло экспертов к препарированию первых 100 дня президентства Токаева под микроскопом фактора «двоевластия». Чуть ли не в каждом решении президента № 2 аналитики пытаются разглядеть следы его взаимоотношений с Елбасы.

Например, любые шаги организационного характера (прежде всего, связанные с перестановкой кадров), которые в таких же масштабах нередко применялись прежним главой государства, на этот раз почему-то воспринимаются как стремление Токаева обрести управленческую независимость от главы Совета безопасности и председателя партии «Нур Отан». На этой же волне делаются выводы о возникшей неустойчивости госаппарата, ключевые фигуры которого, по мнению некоторых экспертов, сейчас в растерянности: какому богу молиться?

В чьей-то чиновничьей голове такая раскоряка, возможно, и возникла. Но ее природа, скорее, в психологическом дискомфорте, который у обитателей кабинетов госаппарата возникает при любой смене власти. Плюс к этому обычная неповоротливость бюрократической машины в принятии управленческих решений, причину которой кто-то тоже может возложить на «двоевластие».

В общем, о сегодняшних личных контактах Токаева и Назарбаева никто ничего не знает, а на домыслах можно строить любые выводы. О них впоследствии никто помнить не будет, но люди, которые специализируются на анализе, даже в информационном вакууме всегда найдут что сказать.

Слово «двоевластие» имеет негативную окраску. В обыденном сознании оно чаще означает безвластие. Исторический опыт показывает, что в таких случаях страны скатываются на грань катастрофы и к власти приходят диктаторы. Однако у казахстанского «двоевластия» есть и позитивный момент. Нужно иметь в виду, что при всем возможном различии взглядов Назарбаева и Токаева по поводу выбора направлений дальнейшего развития Казахстана, они оба до мозга костей боятся потери управляемости страной. Что предостерегает сложившееся «двоевластие» от разрушительных действий. Этот вывод подтверждается их единством в противодействии малейшим покушениям на власть со стороны других политических сил.

В то же время есть и обоюдное понимание: накал напряжения в обществе достиг такой величины, что либерализация неизбежна. Вопрос лишь в ее темпах. И тут разногласий по поводу постепенности реформ тоже нет. На такой идейной основе главных фигурантов политической системы «двоевластие» в Казахстане воспринимается, скорее, как своеобразная форма реального разделения исполнительной власти в лице Токаева и законодательной, которая теперь олицетворяется Назарбаевым.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы он отменил повышение для женщин
возраста для для выхода на пенсию.
я бы согласился, он решает в стране.
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// 100 дней после вступления в должность – классический повод для анализа первых шагов нового главы государства//

Да только пошла эта практика из-за океана после вступления в должность Рузвельта в тяжелые годы для Америки, поэтому там и начали отсчет по дням что сделал президент на своем месте, ждали Рузвельтатов) сейчас отсчитывать 100дневку както не актуально)


Цитата-//общем, о сегодняшних личных контактах Токаева и Назарбаева никто ничего не знает, а на домыслах можно строить любые выводы. О них впоследствии никто помнить не будет, но люди, которые специализируются на анализе, даже в информационном вакууме всегда найдут что сказать//

Никто ничего не знает, никто ничего не слышал, не видел, но все умники строят предположения абы да кабы) лучше уж пользовались проверенным методом ОБС (одна бабушка сказала)


Цитата-// то же время есть и обоюдное понимание: накал напряжения в обществе достиг такой величины, что либерализация неизбежна. Вопрос лишь в ее темпах//

Откуда такое обоюдное понимание?) ктото соц исследования проводил по степени напряженности в обществе, или тут тоже домыслы абы да кабы включились?) я вот например не напряжен, все мои знакомые тоже, зайдите в пивнушку там вообще все расслабленные) так кто напряжен то ?) беглый банкирчик?) он то дааа)


А вообще либерализации идет полным ходом как ледокол, и это хорошо и плохо одновременно) кто по старше знает что либерализм опьеняет 17,53,85,91 года тому пример, наверно не надо объяснять что в эти годы произошло и хорошего и не очень....
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


не понимаю, когда на А4 пишут.
писатели.
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// не понимаю, когда на А4 пишут.писатели//

Каво, чаво, где?)
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§ Yorik
Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 688
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сейчас отсчитывать 100дневку както не актуально

С точностью до наоборот. Квартал - многовато, с нынешними темпами жизни впору оценивать эффективность неделями, если не днями. Информационные обмены моментальны, времени на принятие решений уходит очень немного, соответственно его больше остается на выполнение. Наглядный пример скорости принятия решений и их исполнения в наше время - цирк с переименованиями городов/улиц/площадей. За полдня справлялись :lol: А за 100 дней-то уж - такого наворотить можно, оценивать замучаемся ;-)
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту?
Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.
Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.
 
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