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Подозреваемых в Казахстане не будут стричь до решения суда - Тургумбаев

1 октября 2019, 12:34 |  Государство

Подозреваемых в Казахстане будут стричь только после решения суда. Об этом сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Tengrinews.kz

"Насчет того, что побрили (врача). Есть в следственных изоляторах действующий приказ, где в целях санэпидемиологических норм подстригают до полутора сантиметров. Не сбривают, а подстригают.  Сейчас мной принято решение об отмене данного приказа. До судебного решения, до помещения человека в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться", - сообщил министр в кулуарах заседания правительства.

Глава ведомства уточнил, что данное решение было принято вчера, 30 сентября, на заседании в Министерстве внутренних дел.

Ранее супруга врача, арестованного в связи со смертью Нурсултана Кудебаева, рассказала, что хирурга побрили наголо в следственном изоляторе. 

"Он был в следственном изоляторе № 18. До этого он два дня находился в Департаменте экономических расследований. Самое страшное, когда он вышел, его побрили наголо, представляете! Это было ужасно. Мой муж был морально подавлен. Это были шесть дней ада!" - рассказала супруга хирурга Дина Тезекбаева.
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