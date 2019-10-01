Подозреваемых в Казахстане не будут стричь до решения суда - Тургумбаев
Подозреваемых в Казахстане будут стричь только после решения суда. Об этом сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Tengrinews.kz
"Насчет того, что побрили (врача). Есть в следственных изоляторах действующий приказ, где в целях санэпидемиологических норм подстригают до полутора сантиметров. Не сбривают, а подстригают. Сейчас мной принято решение об отмене данного приказа. До судебного решения, до помещения человека в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться", - сообщил министр в кулуарах заседания правительства.
Глава ведомства уточнил, что данное решение было принято вчера, 30 сентября, на заседании в Министерстве внутренних дел.
Ранее супруга врача, арестованного в связи со смертью Нурсултана Кудебаева, рассказала, что хирурга побрили наголо в следственном изоляторе.
"Он был в следственном изоляторе № 18. До этого он два дня находился в Департаменте экономических расследований. Самое страшное, когда он вышел, его побрили наголо, представляете! Это было ужасно. Мой муж был морально подавлен. Это были шесть дней ада!" - рассказала супруга хирурга Дина Тезекбаева.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 145
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству...
Он же сам ранее говорил что пора прекратить проводить имиджевые мероприятия.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Помылся, постригся с 50% скидкой? Да,Виталик. ещё завтра пойдём, в смешанную сауну. Она по средам работает... :lol: :lol: ;-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Бесплатно на автобусе ездил. Как и наши. Помылся, постригся с 50% скидкой?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Заехал к знакомому Пенсионеру. Поздравил. c.radikal.ru Вот такое, кронированное дерево растёт у него на участке... :lol: :oops: ;-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: И танкисты - тоже... Откуда знаешь. Это же секретная информация.