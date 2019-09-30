По ночам морозы, днями тепло: погодные контрасты первых дней октября в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 1-2 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Такая синоптическая ситуация сложится на всей территории области, включая Костанай.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Во вторник, 1 октября, ночью температура воздуха по области будет от 1 до 6 градусов мороза, но местами термометры покажут 2 градуса выше нуля,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В областном центре ожидаем 1-3 градуса мороза. Днем температура воздуха по области поднимется до 7-12, местами 15 °С, в Костанае до 10-12 градусов тепла. В среду, 2 октября, по области показания термометров изменятся незначительно: 1-6 мороза, местами 3 тепла ночью и 10-15, местами 18 °С днем. В Костанае ночью в среду ожидается 1-3 градуса тепла, а днем 12-14 °С.

Ветер в эти дни прогнозируется юго-западный, во вторник - 7-12 м/с, в среду - 9-14 м/с.