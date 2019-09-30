Турнир по боксу памяти Александра Мирошниченко завершился в Костанае

Открытый областной турнир среди старших юношей 2003-2004 г. р. проходил с 25-го по 29 сентября в ДЮСШ № 1. Эти соревнования традиционно посвящают памяти знаменитого костанайского боксёра, бронзового призёра Олимпийских игр в Сеуле Александра Мирошниченко, который погиб в 2003 году.

Любимый удар костанайца Никиты Тарасова (в красном) - правый сбоку

На турнир приехали спортсмены из Узбекистана, Алматы, Нур-Султана, Балхаша, Караганды и Петропавловска, а также всех городов и районов Костанайской области.

На церемонию открытия турнира пришли жена и сын Александра Мирошниченко.

Главный судья соревнований Валерий ТОМОВ в 1983 году, когда 16-летний Мирошниченко получал звание мастера спорта по боксу, был арбитром на его поединках в ходе чемпионата СССР в Харькове.

- Заявки на участие в костанайском турнире подали 120 спортсменов, но медицинскую комиссию прошли не все, - рассказал «НГ» Томов. - По международным правилам нужно было предоставить результат МРТ. Кто не смог, остался вне турнира. В итоге участвует 91 боксёр. Показать, кто сильнее, может только ринг, хотя уровень подготовки спортсменов из Узбекистана в некоторых весовых категориях на порядок выше. Они ездят на большинство соревнований, недавно вернулись с международного чемпионата, который проходил в Екатеринбурге, где их команда заняла 1-е место. Наши боксёры тоже готовы побороться за чемпионский титул.

На турнире мы встретили Василия ЛАВРИНЕНКО - первого тренера Александра Мирошниченко. Здесь он в качестве почётного гостя.

- Саша же в Затобольске учился, во Дворец профсоюзов его привёз отец. Я вёл тренировки. Высокий и худой отец обратился ко мне: «Сына обижают, научите его». Так он начал свою спортивную карьеру, - вспоминает Лавриненко.

16-летнего Никиту ТАРАСОВА в бокс тоже привёл отец, было это 10 лет назад. Совсем недавно Никита получил звание кандидата в мастера спорта, а на костанайском турнире стал чемпионом в весовой категории 52 кг.

- Финальный бой был очень тяжёлым. У меня получилось зайти за его переднюю руку, получил преимущество и победил, - рассказал он после поединка. - Хочу стать, как мои кумиры: украинский боксёр-профессионал Василий Ломаченко или американец Рой Джонс. Когда-нибудь стану тренером, как мой папа, продолжу его начинания. Может, смогу пробиться на Олимпиаду. У меня любимый удар - правый сбоку, он мне поможет.

Кроме Никиты Тарасова, в составе нашей команды победителями турнира стали костанайцы Вадим Самсонюк (70 кг), Ержигит Айтмурза (75 кг) и Адиль Адулин (+80 кг), а также Миркамал Сейдахметов из Лисаковска (48 кг), Ринат Кабдуали из Аркалыка (63 кг) и Сергей Акушкаров из Федоровского района (80 кг).

Победители турнира

Имя и фамилия Весовая категория Спортивный разряд Команда Кадырбек Ахтанов 46 кг КМС Узбекистан Миркамал Сейдахметов 48 кг 2 Лисаковск Джамшидходжа Сапаходжаев 50 кг КМС Узбекистан Никита Тарасов 52 кг КМС Костанай Турабек Хухибулаев 54 кг КМС Узбекистан Амантай Касымов 57 кг 1 Северо-Казахстанская область Бек Тайтолеуов 60 кг КМС Карагандинская область Ринат Кабдуали 63 кг 2 Аркалык Мухамеджон Шеркулов 66 кг КМС Узбекистан Вадим Самсонюк 70 кг 1 Костанай Ержигит Айтмурза 75 кг 1 Костанай Сергей Акушкаров 80 кг 1 Фёдоровский район Адиль Адулин +80 кг КМС Костанай

Фото Николая СОЛОВЬЕВА