Турнир по боксу памяти Александра Мирошниченко завершился в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Открытый областной турнир среди старших юношей 2003-2004 г. р. проходил с 25-го по 29 сентября в ДЮСШ № 1. Эти соревнования традиционно посвящают памяти знаменитого костанайского боксёра, бронзового призёра Олимпийских игр в Сеуле Александра Мирошниченко, который погиб в 2003 году.
Любимый удар костанайца Никиты Тарасова (в красном) - правый сбоку
На турнир приехали спортсмены из Узбекистана, Алматы, Нур-Султана, Балхаша, Караганды и Петропавловска, а также всех городов и районов Костанайской области.
На церемонию открытия турнира пришли жена и сын Александра Мирошниченко.
Главный судья соревнований Валерий ТОМОВ в 1983 году, когда 16-летний Мирошниченко получал звание мастера спорта по боксу, был арбитром на его поединках в ходе чемпионата СССР в Харькове.
- Заявки на участие в костанайском турнире подали 120 спортсменов, но медицинскую комиссию прошли не все, - рассказал «НГ» Томов. - По международным правилам нужно было предоставить результат МРТ. Кто не смог, остался вне турнира. В итоге участвует 91 боксёр. Показать, кто сильнее, может только ринг, хотя уровень подготовки спортсменов из Узбекистана в некоторых весовых категориях на порядок выше. Они ездят на большинство соревнований, недавно вернулись с международного чемпионата, который проходил в Екатеринбурге, где их команда заняла 1-е место. Наши боксёры тоже готовы побороться за чемпионский титул.
На турнире мы встретили Василия ЛАВРИНЕНКО - первого тренера Александра Мирошниченко. Здесь он в качестве почётного гостя.
- Саша же в Затобольске учился, во Дворец профсоюзов его привёз отец. Я вёл тренировки. Высокий и худой отец обратился ко мне: «Сына обижают, научите его». Так он начал свою спортивную карьеру, - вспоминает Лавриненко.
16-летнего Никиту ТАРАСОВА в бокс тоже привёл отец, было это 10 лет назад. Совсем недавно Никита получил звание кандидата в мастера спорта, а на костанайском турнире стал чемпионом в весовой категории 52 кг.
- Финальный бой был очень тяжёлым. У меня получилось зайти за его переднюю руку, получил преимущество и победил, - рассказал он после поединка. - Хочу стать, как мои кумиры: украинский боксёр-профессионал Василий Ломаченко или американец Рой Джонс. Когда-нибудь стану тренером, как мой папа, продолжу его начинания. Может, смогу пробиться на Олимпиаду. У меня любимый удар - правый сбоку, он мне поможет.
Кроме Никиты Тарасова, в составе нашей команды победителями турнира стали костанайцы Вадим Самсонюк (70 кг), Ержигит Айтмурза (75 кг) и Адиль Адулин (+80 кг), а также Миркамал Сейдахметов из Лисаковска (48 кг), Ринат Кабдуали из Аркалыка (63 кг) и Сергей Акушкаров из Федоровского района (80 кг).
Победители турнира
|
Имя и фамилия
|
Весовая категория
|
Спортивный разряд
|
Команда
|
Кадырбек Ахтанов
|
46 кг
|
КМС
|
Узбекистан
|
Миркамал Сейдахметов
|
48 кг
|
2
|
Лисаковск
|
Джамшидходжа Сапаходжаев
|
50 кг
|
КМС
|
Узбекистан
|
Никита Тарасов
|
52 кг
|
КМС
|
Костанай
|
Турабек Хухибулаев
|
54 кг
|
КМС
|
Узбекистан
|
Амантай Касымов
|
57 кг
|
1
|
Северо-Казахстанская область
|
Бек Тайтолеуов
|
60 кг
|
КМС
|
Карагандинская область
|
Ринат Кабдуали
|
63 кг
|
2
|
Аркалык
|
Мухамеджон Шеркулов
|
66 кг
|
КМС
|
Узбекистан
|
Вадим Самсонюк
|
70 кг
|
1
|
Костанай
|
Ержигит Айтмурза
|
75 кг
|
1
|
Костанай
|
Сергей Акушкаров
|
80 кг
|
1
|
Фёдоровский район
|
Адиль Адулин
|
+80 кг
|
КМС
|
Костанай
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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