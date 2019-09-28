"Знали про быстрые контратаки и боялись напороться на них" - Тимур Уразов прокомментировал игру "Тобола" с "Жетысу"

Матч 28 тура казахстанской премьер-лиги "Тобол" - "Жетысу" завершился со счетом 0:0. По традиции после игры своим мнением о ней поделились тренеры команд.

На послематчевой пресс-конференции ассистент главного тренера "Жетысу" Кайрат АЙМАНОВ пвыглядел удовлетворенным:

- Мы серьёзно готовились к этой игре. "Тобол" в лидерах, тем более команда играет на домашнем поле, - отметил Айманов. - Для нас выезд был сложный. Хотелось бы сказать спасибо нашим ребятам, все выложились. В обороне шансов сопернику не давали, в атаке немножко не получилось то что планировали. У нас не совсем получались быстрые атаки. Хотя была одна возможность во втором тайме, когда Дэвид Мавутор пробил в вратаря. Считаю, план на игру выполнили сегодня.

- Почему к журналистам не вышел главный тренер?

- Он почувствовал себя нехорошо и попросил меня провести пресс-конференцию.

- Это уже третья игра "Жетысу" с "Тоболом" в этом сезоне. Изменилась ли тактика, готовили ли вы к этой встрече что-то новое?

- У нас совсем разные задачи. Костанайцы хотят стать чемпионами, у нас чуть скромнее. Если брать по подбору игроков, "Тобол" сильнее, я не скрываю это. Поэтому мы старались играть очень аккуратно, осторожно. Действовали от обороны. Вылетали на быстрые атаки.

- Перед матчем прошёл дождь, на поле было холодно. Погода внесла свои коррективы?

- Нет. Мне кажется, поле ещё лучше стало после дождя. Вчера, когда мы приехали на предыгровую тренировку, поле немножко жестковатое было.

А вот и.о. главного тренера ФК "Тобол" Тимур УРАЗОВ со своим коллегой не согласился и в первую очередь рассказал о влиянии погоды:

- Наверное, погода наложила свой отпечаток. Тяжело было играть в коммуникационный футбол. Тяжело было вскрыть оборону соперника, - сообщил Уразов. - Мог бы решить в какой-то момент стандарт. Были подходы уже во втором тайме, пытались нагнетать. Но, к сожалению, не получилось. Потеря очков неприятна для нас. Больших претензий к игрокам нет, потому что ребята старались - хотели выиграть, но не получилось. Будем шагать дальше. Сейчас пауза в чемпионате, игроки разъедутся по сборным, будем готовиться к следующей игре.

- Как вам роль и.о. главного тренера? Как вас встречает команда?

- Идёт рабочий процесс, все понимают, всё нормально.

- Полузащитник Ника Квеквескири перенёс операцию. Как он себя чувствует и когда сможет вернуться на поле?

- Я думаю, вся информация скоро будет на официальном сайте. Мы хотим, чтобы он скорее выздоровел и вернулся в строй. Чем быстрее, тем лучше.

- Были ли неожиданности в игре?

- Сюжет одинаков. Мы знали, что будет такая насыщенная оборона и быстрые контратаки. Боялись напороться на них. Были опасные вылеты у соперника, но сыграли вничью.