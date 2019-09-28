Так и не был открыт счет в матче "Тобола" и "Жетысу"
Только что на Центральном стадионе Костаная завершился матч, в котором костанайские и талдыкорганские футболисты так и не смогли забить ни одного мяча в ворота противника.
В итоге "Тобол" потерял очки в матче с "Жетысу" и дал своему главному сопернику "Кайрату" шанс выйти в лидеры КПЛ, сообщают vesti.kz.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об экс-полузащитнике "Тобола" Казбеке Кушебине, который скончался в возрасте 47 лет.
Для "Тобола" эта ничья стала пятой в КПЛ. Костанайцы с 59 очками идут на первом месте, опережая на два балла "Кайрат" и на шесть - "Астану", но алматинцы пока провели на матч меньше, а столичный клуб - на два.
В шестой раз вничью сыграл "Жетысу". Талдыкорганцы с 45 очками идут пятыми, отставая на семь очков от "Ордабасы", который занимает четвертое место.
Завтра, 29 сентября, состоятся остальные матчи 28-го тура: "Актобе" - "Тараз", "Атырау" - "Окжетпес", "Астана" - "Кайсар" и "Кайрат" - "Ордабасы". В случае победы "Кайрат" возглавит таблицу КПЛ, так как обойдет "Тобол" за счет лучшей разницы мячей в очных матчах (0:1, 5:3).
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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