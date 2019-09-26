"Это нам хороший урок!" - тренер ХК "Горняк" о двух домашних матчах с "Арланом"

Рудненский клуб в очередном туре чемпионата РК по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги 24-25 сентября дважды сыграл с «Арланом» из Кокшетау. Отчет о матчах опубликовал портал ИА Город.

В этом сезоне "Горняк" уже встречался с «Арланом» на выезде - 10 и 11 сентября рудничане потерпели поражение со счетом 1:4 и 0:1 соответственно.

24 сентября гости открыли счет, распечатав ворота Александра Пиманкина. Сработала первая пятерка: с передачи Шитикова и Бердникова шайбу забросил Владимир Маркелов. Не прошло и минуты, как «Арлан» остается в меньшинстве, но «черно-белые» не сумели реализовать свое преимущество. Но стоит отметить, что, сами оставаясь в меньшинстве, «горняки» тоже держали оборону. Во втором периоде обе команды заметно поднажали, участились атаки ворот, удаления с обеих сторон. Но голов больше не случилось.

Болельщики «Горняка» ждали, что команда отыграется в третьем периоде. За 9 с половиной минут до финальной сирены мы увидели гол, но в наши ворота. Вторую шайбу забросил Иван Киселев, которому ассистировали Твердохлебов и Потайчук.

После хозяева льда пытались бороться, гости отвечали взаимностью, даже чуть не вывели из строя нашего вратаря. Но счет остался прежним – 2:0 в пользу «Арлана».

Этот матч «горняки» провели без своего главного тренера: Евгений Зиновьев получил матч-штраф после того, как судьи уличили его в неспортивном поведении в ходе повторной встречи с «Темиртау» 17 сентября и удалили с тренерской лавки до конца игры.



«Gornák» - «Arlan» 0:2 (0:1,0:0,0:1)

0:1 - Маркелов (Бердников, Шитиков) - 07:03

0:2 - Киселев (Потайчук, Твердохлебов) - 50:34

Броски: 22-28

Штрафы: 4-8

Вратари: Пиманкин - Мильчаков



Вторая встреча также закончилась для рудничан «всухую», но только с более разгромным счетом – 0:7.

Подопечные Грегора Душана стали «душить» наших уже в первом периоде, и не выпускали их своей профессиональной хватки буквально до последних секунд матча. Последний, седьмой гол, в ворота Александра Пиманкина отправился за 25 секунд до финальной сирены. Рамка кипера «Арлана» Ивана Полошкова осталась в неприкосновенности. Стоит отметить, что во втором периоде «Горняк» имел шанс размочить счет, но судьи шайбу не засчитали, так как она не пересекла линию ворот.

Шайбы на свой счет 25 сентября записали Бердников, Казанцев, Потайчук, Маркелов, Людучин, а нападающий «Арлана» Иван Киселев оформил в ходе матча дубль.

Из моментов противостояния «рабоче-крестьянской» рудненской команды и мастеровитых «синегорцев», пожалуй, можно отметить потасовку нашего защитника Александра Каткова и нападающего «Арлана» Никиты Баженова на исходе первого периода.

«Gornák» - «Arlan» 0:7 (0:3,0:2,0:2)

0:1 - Бердников (Боровиков, Маркелов) - 01:59 ГБ

0:2 - Киселев (Потайчук, Гребенщиков) - 03:28

0:3 - Киселев (Твердохлебов, Потайчук) - 18:19

0:4 - Казанцев (Бердников, Боровиков) - 29:40 ГБ

0:5 - Потайчук (Гребенщиков, Твердохлебов) - 37:37 ГБ

0:6 - Маркелов (Бердников, Шитиков) - 49:01

0:7 - Людучин (Боровков, Ахметов) - 59:35

Вратари: Пиманкин - Полошков

Броски: 22-31

Штрафы: 12-16



- Очень рады двум победам, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Арлан» Грегор ДУШАН. - Меня радует, что ребята с этими играми справились, выполнили тренерскую установку, сыграли с желанием. Спасибо за два матча, благодарю за поддержку наших болельщиков, с победой!



- Вчера мы дали бой противнику, игра держала в напряжении до последних секунд, - отметил главный тренер ХК «Горняк» Евгений ЗИНОВЬЕВ. - Вчера плотно в средней зоне сыграли, не дали сопернику проводить атаки сходу. И моментики, хоть и немного, но у нас были. Сегодня уже, к сожалению, мы развалились. Команда соперника очень мастеровитая, там в четвертом звене играют бывшие игроки сборной России. Против нашей молодежи. Но ребята наши учатся, набираются опыта вот в таких играх. Я уже в Кокшетау говорил, что с такой мастеровитой командой мы можем играть, только выполняя игровую дисциплину. Сегодня ряд хоккеистов этого желания не проявили, чем противник с удовольствием воспользовался. Но ничего страшного не случилось, это нам хороший урок. Разберем игры, проанализируем и постараемся таких ошибок больше не совершать.

На вопрос, как вернуть болельщиков «Горняка» на трибуны, Зиновьев ответил коротко:

- Тут секретов никаких нет: болельщик вернется на трибуны, когда пойдут победы, это факт. У нас на старте чемпионата очень тяжелый календарь, играли с лидерами. Это отнимает много сил. Впереди соперник, который нам по силам, мы должны брать очки. Но даже сегодня наши болельщики до последней минуты были с нами, подбадривали, это дорогого стоит. Мы руки не опускаем, а победы придут.

Капитан «Горняка» Алексей КОПТЯЕВ в своем интервью пресс-службе клуба был максимально искренен:

- Как капитану, мне хотелось бы взять ответственность на себя за такие игры. Извиниться перед болельщиками. И в то же время поблагодарить их, ведь они с нами были до конца, мы слышали их поддержку с трибун. Сделаем выводы, будем работать, добиваться, чтобы такого больше не повторилось.

Следующие игры «Горняк» проведет на выезде: 2 и 3 октября - с «Иртышом», 6 и 7 октября – с «Алтай-Торпедо». А 11 и 12 октября состоятся домашние игры с ХК «Астана».

Фото из группы ХК "Горняк" ВКонтакте