МОН планирует отменить сдачу итоговых экзаменов в школах
Иллюстративное фото shymkenttv.kz
Министерство образования и науки РК предлагает отменить экзамен для выставления итоговой оценки школьникам, которые заканчивают среднее и старшее звено. Это ученики, завершающие обучение в 9 и в 11 либо 12 классов (зависит от того, в какую программу попал школьник). Проект нового приказа главы МОН размещён на портале "Открытые НПА".
Итоговая для звена оценка учащимся 5-11 (12) классов будет выставляться на основе годовых и четвертных баллов. Об этом говорится в проекте приказа о внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки РК "Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся".
Для сравнения, сейчас итоговую оценку за среднее и старшее звено школьникам выводят с учётом четвертных, годовых оценок и итогового (по окончанию звена) экзамена: высчитывается среднеарифметическое значение. Когда возникает спорная ситуация, значение округляется в сторону повышения.
Также проект приказа затрагивает суммативное оценивание по разделам (СОР) и суммативное оценивание по четвертям (СОЧ).
"СОР проводится не более трёх раз в четверти. Разделы/сквозные темы объединяются с учётом специфики тем и количества целей обучения при изучении четырёх и более разделов/сквозных тем в четверти", – говорится в проекте приказа.
Каждый СОР можно будет проводить в два этапа, как и сейчас.
СОЧ планируется по-прежнему проводить один раз за четверть – во второй её половине (при условии изучения одного раздела в течение всей четверти). В новом приказе говорится также, что нельзя проводить в один день СОР и СОЧ по одному и тому же предмету.
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