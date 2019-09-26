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abaika95
Цель - сдержать и удерживать
Цитата -// с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))// Троллите не?) ну ладно, даже интересно стало,чтож вы мне там расскажите) 1917 год -...
26.09.19 16:53
Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе) Так и закупайте лапшу, а то с голодухи помрут китайцы. К бешу они непривычные наверно. Китайцы там беснуются что то, кстати. Мечети рушат,...
26.09.19 16:51
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
А как нурлыботы работают? Их че штук 10 в кабинет садят, желательно разных профессий, историки, психологи, юристы, рядом книжки разные и строчат. Не кто не в курсе? Абайка не знаешь случаем?)
26.09.19 16:46
Добринцофф
Цель - сдержать и удерживать
С 1 октября ДЕП дорожает на 5%
26.09.19 16:43
Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
а Русь-матушка все меньше и меньше становиться, теряяет свои владения с каждым столетием) А с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))
26.09.19 16:42
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МОН планирует отменить сдачу итоговых экзаменов в школах

26 сентября 2019, 14:12 |  Государство
Итоговый балл учащимся среднего и старшего звена будут выставлять на основе четвертных и годовых оценок, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото shymkenttv.kz

Министерство образования и науки РК предлагает отменить экзамен для выставления итоговой оценки школьникам, которые заканчивают среднее и старшее звено. Это ученики, завершающие обучение в 9 и в 11 либо 12 классов (зависит от того, в какую программу попал школьник). Проект нового приказа главы МОН размещён на портале "Открытые НПА".

 

Итоговая для звена оценка учащимся 5-11 (12) классов будет выставляться на основе годовых и четвертных баллов. Об этом говорится в проекте приказа о внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки РК "Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся".

Для сравнения, сейчас итоговую оценку за среднее и старшее звено школьникам выводят с учётом четвертных, годовых оценок и итогового (по окончанию звена) экзамена: высчитывается среднеарифметическое значение. Когда возникает спорная ситуация, значение округляется в сторону повышения.

Также проект приказа затрагивает суммативное оценивание по разделам (СОР) и суммативное оценивание по четвертям (СОЧ).

"СОР проводится не более трёх раз в четверти. Разделы/сквозные темы объединяются с учётом специфики тем и количества целей обучения при изучении четырёх и более разделов/сквозных тем в четверти", – говорится в проекте приказа.

Каждый СОР можно будет проводить в два этапа, как и сейчас.

СОЧ планируется по-прежнему проводить один раз за четверть – во второй её половине (при условии изучения одного раздела в течение всей четверти). В новом приказе говорится также, что нельзя проводить в один день СОР и СОЧ по одному и тому же предмету.
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