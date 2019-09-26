Названо самое коррумпированное предприятие в системе КУИС

Республиканское государственное предприятие "Енбек" назвали наиболее коррумпированным в уголовно-исполнительной системе Казахстана. Об этом в ходе брифинга в Антикоррупционной службе сообщил следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Несмотря на то что РГП "Енбек" призвано обеспечивать занятость и материально-техническую поддержку осужденных, предприятие фактически со своими задачами не справляется и является наиболее коррумпированным в системе КУИС", - заявил Кайсар Баржаксынов.

По его словам, за последние три года в отношении должностных лиц РГП "Енбек" зарегистрировано более 30 преступлений.

"В числе руководителей учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных за коррупцию, можно отметить начальников учреждений по Алматы и Алматинской области Касымбекова (осужден к штрафу в сумме 5,9 миллиона тенге за хищение), по городу Нур-Султану - Әбен и его заместителя Мусаева (Әбен приговорен к лишению свободы на три года, Мусаев - к лишению свободы на два года), по Алматинской области - Джамбулова", - добавил он.