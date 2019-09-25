По ночам ожидается «минус»: погода ближайших дней не порадует жителей Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 сентября, на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами возможен туман. В пятницу и субботу по ночам прогнозируются осадки преимущественно в виде дождя, но местами есть вероятность перехода дождя в снег. По утрам возможен туман, в дневное время местами будут идти дожди. В областном центре дождь ожидается только в субботу.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В четверг, 26 сентября, ночью температура воздуха по области будет от 0 до +5 градусов, но местами температура упадет на 3 градуса ниже нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем температура воздуха поднимется до 8-13, местами 16°С. В Костанае 26 сентября будет 0...+2°С ночью и 9-11 градусов днем. В пятницу и субботу, 27-28 сентября, по ночам прогнозируем 1-6 градусов тепла, но местами возможны заморозки до -2°С. В дневное время воздух прогреется до 7-12, местами 15 градусов. В областном центре в пятницу ночью термометры покажут 1-3°С, днем - 8-10°С. Субботние температуры в Костанае от пятничных будут отличаться незначительно: ожидаем 2-4 градуса выше нуля ночью и 7-9°С днем.

В четверг юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, местами до 18 м/с. Днем возможны кратковременные усиления ветра до 23-28 м/с. В пятницу и субботу ветер будет менять направление с юго-восточного на северо-западное, средняя скорость 9-14 м/с временами будет усиливаться до 15-20 м/с.