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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае
Ксения РЕБИК
25 сентября 2019, 09:11 | ЖКХ
Ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии в некоторых районах города в ближайшие 4 дня. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе акима Костаная.
Иллюстративное фото ng.kz
На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-628
25 сентября 2019 года с 10:00 до 17:00
- Школа № 6 по ул. Ленинградская 34.
Частный сектор:
- ул. Ленинградская 13-31, 31/1/31/17, 25/1-25/11, 27/1-27/16, 33/1-33/8,
- ул. Соколовская 32-106,
- пр. Соколовский 19/2-19/10,
- ул. Сибирская 72-89,
- ул. Чернышевского 37-57,
- ул. Плеханова 23-58,
- ул. Рудненская 51-67.
ТП-57
27 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00
- ИП Логинов по ул. Дощанова 64,
- Мамина кухня по ул. Касымканова 10.
Спальный сектор:
- ул. Павлова 41.
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 78-103,
- ул. Дощанова 5-48,
- ул. Островского 8-34,
- ул. Фролова 54-82, 58/1-58/23,
- ул. Журавлевой 1/1-8.
ТП-056
28 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00
- Поликлиника № 3,
- АЗС «Эталон» по ул. Матросова,
- ИП Саркисян,
- промбаза «Вескор»,
- Центр адаптации.
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