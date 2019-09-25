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Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Да и щас не дёшево сигареты стоят. Смотрю я на своих знакомых, по 2 пачки в день выкуривают. 1000 теньге в день, в не куда. Был бы кайф, а так пустая трата денег. Хорошо что я не курю
25.09.19 15:30
Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: - *BOND* по 1,5 рубля помню . А "Magna" по 11,7 - не было такого . Так это было еще в 1981 году. И "Marlboro" тогда стоил 1.50. А "Magna" в 1989 году в...
25.09.19 15:05
юля елиссева
КНБ раскрыл цех по изготовлению оружия в Рудном
abaika95: ну взрывчатка то кому понадобилась?) Ну, дык, это, рыбу глушить!
25.09.19 14:58
Сергей_я
8 день без связи. Спасибо Билайну
Гога: Зайдите на сайт Билайн - там решайте . Сходите в офис. Все решается , если не сидеть на месте , а двигаться ! Да сайт там боты одни. А офис в центре, и если верить этим с сайта, смысла...
25.09.19 14:50
Сергей_я
8 день без связи. Спасибо Билайну
Гога: Ну тогда ждите от моря погоды . :-x и не предъявить же ничего, и выйти на кого-то кроме операторов-ботов выше нет возможности.
25.09.19 14:46
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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае

Ксения РЕБИК

25 сентября 2019, 09:11 |  ЖКХ

Ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии в некоторых районах города в ближайшие 4 дня. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Иллюстративное фото ng.kz

На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-628

25  сентября 2019 года с 10:00 до 17:00

  • Школа № 6 по ул. Ленинградская 34.

Частный  сектор:

  • ул. Ленинградская 13-31, 31/1/31/17, 25/1-25/11, 27/1-27/16, 33/1-33/8,
  • ул. Соколовская 32-106,
  • пр. Соколовский  19/2-19/10,
  • ул. Сибирская 72-89,
  • ул. Чернышевского 37-57,
  • ул. Плеханова 23-58,
  • ул. Рудненская 51-67.

ТП-57

27 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00

  • ИП  Логинов по ул. Дощанова 64, 
  • Мамина кухня по ул. Касымканова 10.

Спальный сектор:

  • ул. Павлова 41.

Частный  сектор:

  • ул. Алтынсарина 78-103,
  • ул. Дощанова 5-48,
  • ул. Островского 8-34,
  • ул. Фролова 54-82, 58/1-58/23,
  • ул. Журавлевой 1/1-8.

ТП-056

28  сентября 2019 года с 10:00 до 18:00

  • Поликлиника № 3,
  • АЗС «Эталон» по ул. Матросова,
  • ИП Саркисян,
  • промбаза «Вескор»,
  • Центр адаптации.
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