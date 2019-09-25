У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае

Ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии в некоторых районах города в ближайшие 4 дня. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Иллюстративное фото ng.kz

На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-628

25 сентября 2019 года с 10:00 до 17:00

Школа № 6 по ул. Ленинградская 34.

Частный сектор:

ул. Ленинградская 13-31, 31/1/31/17, 25/1-25/11, 27/1-27/16, 33/1-33/8,

ул. Соколовская 32-106,

пр. Соколовский 19/2-19/10,

ул. Сибирская 72-89,

ул. Чернышевского 37-57,

ул. Плеханова 23-58,

ул. Рудненская 51-67.

ТП-57

27 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00

ИП Логинов по ул. Дощанова 64,

Мамина кухня по ул. Касымканова 10.

Спальный сектор:

ул. Павлова 41.

Частный сектор:

ул. Алтынсарина 78-103,

ул. Дощанова 5-48,

ул. Островского 8-34,

ул. Фролова 54-82, 58/1-58/23,

ул. Журавлевой 1/1-8.

ТП-056

28 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00