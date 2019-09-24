25 сентября часть домов будет отключена от горячего водоснабжения в Костанае

Об этом на своей странице в Instagram сообщает ГКП "КТЭК". Причина - плановое переподключение тепломагистрали №1 после реконструкции. В связи с работами 159 жилых домов и 11 социальных объектов останутся без горячей воды.

Иллюстративное фото из сети vk.com

Список объектов, в которые 25 сентября не будет подаваться горячая вода

Жилые дома:



Аль-Фараби, 121, 121/1, 123,125, 134,136,138, 139А, 141/2, 141/3, 142,142/1 ,143, 145, 158/1;

Перонная 10;

Темирбаева, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 39;

Таулесиздик, 161,163,165168, 169,170,171, 184,186, 188;

Пушкина, 39,175,181,183;

Вокзальная, 2, 2/1, 29;

Гоголя, 144, 146, 148;

Дзержинского, 7, 12, 14а,16,39, 56, 58, 59а,60,61, 61б, 92;

Майлина, 10,12,13, 16, 17, 18,19, 21, 24,41, 43,57, 57А, 59,67, 83, 85;

Толстого, 120, 127;

Урицкого, 9, 13, 19, 21, 23, 60;

Амангельды, 198;

Победы, 104,106, 207;

Бородина, 107,142, 144,168, 172, 174, 176, 184, 184а, 186, 186а, 188, 215, 215а, 217, 217а, 219а,221а, 223, 225,225/1, 227, 227/1;

Шаяхметова, 144,149, 165, 167, 169, 171;

Шевченко, 130;

Гагарина, 137/1, 139,164, 166;

Рабочая,139, 147/3,156, 158,166, 168,170а,174а, 176, 176/1, 176/4, 176Б, 178, 180, 182;

Шипина, 147,151, 155, 155/2, 155а, 157, 159, 161, 165, 167,168,170, 172, 172а, 174, 174а, 176;

Чехова,169, 171, 173, 175, 177;

Валиханова, 104,110а, 112.

Социально-культурных объекты:

Городская больница

Школа №115

Школа-сад №33

ДЮСШ — ул.Гоголя 79

Железнодорожная больница

Детский приемник

Школа №8

Детский сад №8

ЧелГУ

Школа №5

Школа №5А