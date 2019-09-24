Прививать от гриппа жителей Костанайской области начнут 1 октября

Вакцинацию против сезонного гриппа пройдут около 65 000 жителей региона. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили на брифинге в РСК, посвященном финансированию лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

С 1 января 2018 года закуп лекарственных препаратов, а также их учет и реализацию осуществляет Единый дистрибьютор - ТОО «СК-Фармация». Как сообщила на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА, на 2019 год в рамках ГОБМП для обеспечения граждан бесплатными и льготными препаратами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне выделено 4,6 млрд тенге, на стационарном уровне - 4,5 млрд тенге, на иммунопрофилактику населения - 939 млн тенге.

На 20 сентября в медорганизации региона для обеспечения больных на амбулаторном уровне уже отгружены лекарственные средства на 3,8 млрд тенге. Лекарства получили более 75 000 пациентов на сумму 2,8 млрд тенге, это 73% от всего полученного объема медпрепаратов. В стационары, по данным на 22 июля, закупили лекарства и медицинские изделия на 3,9 млрд тенге, это 93% от заявленной потребности.

- У нас в области, как и по всей республике, ежегодно проводится иммунопрофилактика, - отметила Бексултанова. - Как взрослое, так и детское население получает прививки от различных заболеваний за счет средств из республиканского бюджета. В список этих заболеваний входят корь, паротит, краснуха, дифтерия, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция типа В, коклюш, полиомиелит, клещевой энцефалит, брюшной тиф. Из средств местного бюджета выделено 174 млн тенге на закуп вакцин против сезонного гриппа и вирусного гепатита А. Вакцина против сезонного гриппа уже поступила в нашу область и в настоящий момент ее получают медицинские организации.



Из местного бюджета на лечение орфанных (редких) заболеваний - таких, как муковисцидоз и хронический миелофиброз - выделено 170 млн тенге.

С 2018 года в Костанайской области в рамках ГОМПБ обеспечивают детским питанием и аптечками по уходу за новорожденными. Бесплатным питанием дети обеспечиваются по абсолютным и относительным показаниям.

К абсолютным относятся заболевания кормящей матери (например, ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза), заболевания ребенка (галактоземия, фенилкетонурия, лактазная недостаточность, болезнь кленового сиропа). Абсолютным социальным показанием является искусственное вскармливание усыновленного ребенка.

Относительным медицинским показанием может быть заболевание кормящей матери, при котором она принимает препараты, которые могут навредить ребенку. Например, цитостатики, тиреоидные, психотропные препараты. Заключение об этом дает профильный специалист, если у мамы острое психическое заболевание, тяжелая послеродовая депрессия, врожденный или приобретенный порок сердца, тяжелое эндокринное заболевание. По относительным социальным показаниям бесплатным искусственным питанием обеспечиваются дети от многоплодной беременности, дети матерей, находящихся на стационарном лечении, и матерей, получающих образование по очной форме обучения.

По медицинским показаниям в этом году бесплатным искусственным питанием уже обеспечили 2,1 тысячи детей на сумму 59,9 млн тенге.

В 2019 году снизилось число звонков в call-центр управления здравоохранения по вопросам лекарственного обеспечения. Если в 2018 году доля обращений по этим вопросам составляла 13% от общего числа звонков, то за 8 месяцев текущего года - только 8,6%. По мнению Бексултановой, это говорит о положительных тенденциях в обеспечении населения препаратами в рамках ГОМБП.