Первый открытый кубок федерации дзюдо завершился в Костанае

Первый открытый кубок федерации дзюдо Костанайской области среди старших юношей и девушек 2003-2005 годов рождения прошёл с 19 по 22 сентября в СРК «Костанай».

Аслан ТЛЕУБЕРГЕН из Рудного (в синем) вырвал победу у актюбинского дзюдоиста в весовой категории 60 кг

Более 240 спортсменов из Актюбинской и Павлодарской областей, Караганды, Степногорска, Темиртау, Ерейментау, Костаная, Аркалыка, Рудного, Лисаковска и почти всех районов области мерились силами в 16 весовых категориях.

Костанай на кубке представляли 56 дзюдоистов из СК «Батыр», СК «Арлан», СК «Евразия» и СШ №23. - Кто-то на иппон бросит, кто-то в партере удержит соперника с помощью болевого приёма. Тактика у всех разная. Почти 30% схваток заканчиваются досрочно, - рассказал «НГ» судья СК «Евразия» Евгений МОВЧАН. - Борятся ребята отчаянно. Иногда бывает дело доходит до «голден скор» - когда в случае равенства оценок и наказаний по итогам основного времени, назначают дополнительный раунд. В итоге костанайцам удалось завоевать 7 бронзовых, 3 серебряных и 2 золотых медали. Под конец соревнований кроме личных боёв прошли и командные поединки. Команды состоят из 6 человек в разных весовых категориях: 4 парня и 2 девушки. На каждый бой они выставляют своих представителей. Бронзу в командном соревновании забрали спортсмены из Аркалыка, серебро у дзюдоистов Костаная из СК «Евразия», а золото у сборной Костанайской области.

15-летняя Жансая ЕРКУАНЫШОВА из Рудного (на фото в белом)5 лет занимается дзюдо. За это время она стала кандидатом в мастера спорта, а на первенстве федерации дзюдо она заняла 1 место в весовой категории 44 кг.