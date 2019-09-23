Первый открытый кубок федерации дзюдо завершился в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Первый открытый кубок федерации дзюдо Костанайской области среди старших юношей и девушек 2003-2005 годов рождения прошёл с 19 по 22 сентября в СРК «Костанай».
Аслан ТЛЕУБЕРГЕН из Рудного (в синем) вырвал победу у актюбинского дзюдоиста в весовой категории 60 кг
Более 240 спортсменов из Актюбинской и Павлодарской областей, Караганды, Степногорска, Темиртау, Ерейментау, Костаная, Аркалыка, Рудного, Лисаковска и почти всех районов области мерились силами в 16 весовых категориях.
Костанай на кубке представляли 56 дзюдоистов из СК «Батыр», СК «Арлан», СК «Евразия» и СШ №23.
- Кто-то на иппон бросит, кто-то в партере удержит соперника с помощью болевого приёма. Тактика у всех разная. Почти 30% схваток заканчиваются досрочно, - рассказал «НГ» судья СК «Евразия» Евгений МОВЧАН. - Борятся ребята отчаянно. Иногда бывает дело доходит до «голден скор» - когда в случае равенства оценок и наказаний по итогам основного времени, назначают дополнительный раунд.
В итоге костанайцам удалось завоевать 7 бронзовых, 3 серебряных и 2 золотых медали. Под конец соревнований кроме личных боёв прошли и командные поединки. Команды состоят из 6 человек в разных весовых категориях: 4 парня и 2 девушки. На каждый бой они выставляют своих представителей. Бронзу в командном соревновании забрали спортсмены из Аркалыка, серебро у дзюдоистов Костаная из СК «Евразия», а золото у сборной Костанайской области.
15-летняя Жансая ЕРКУАНЫШОВА из Рудного (на фото в белом)5 лет занимается дзюдо. За это время она стала кандидатом в мастера спорта, а на первенстве федерации дзюдо она заняла 1 место в весовой категории 44 кг.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: если без скидок то ты сьешь одну булочку, alex_60: а если со скидками, то две. Алекс, в любом случае, я съедаю 1 булочку. Вечером иногда - полторы. Например сегодня... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки Алекс, у меня подъём в 6.00. В 6.30 завтрак. Просто не охота вставать 5.30 утра... :lol: :oops:
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Маркс: - Как всегда 100% правы !!Экономия на тенге , а крика на миллион - вот какие мы ,власть ,хорошие , заботимся о народе день и ночь ! :lol: :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: а за счёт повышающегося товарооборота. Ты хочешь сказать, если без скидок то ты сьешь одну булочку, а если со скидками, то две. А если скидка будет еще больше то четыре съешь.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки А ты что вечером. Почему то.