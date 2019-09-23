Без осадков, но местами возможен "минус" - прогноз погоды в Костанае и области

Во вторник, 24 сентября, ночью в Костанайской области местами возможны осадки в виде дождя или снега, днём в районах ждут дождь. При этом порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 28 м/с.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Ночью, вероятно, температура воздуха +1...+6, местами заморозки -1...-3 градуса, а днём +5...+10, в районах - до +15 градусов.

В среду, 25 сентября, синоптики ждут местами дождь и туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы до 20 м/с. Температура ночью 0...+5, местами -3 градуса, днём +8...+13, в отдельных районах +16 градусов.

- В Костанае во вторник без существенных осадков, но ветер сильный - до 20 м/с. Ночью +1...+3, днём +7...+9 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду в областном центре осадки тоже маловероятны. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха во вторник и среду одинакова.