Без осадков, но местами возможен "минус" - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 24 сентября, ночью в Костанайской области местами возможны осадки в виде дождя или снега, днём в районах ждут дождь. При этом порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 28 м/с.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Ночью, вероятно, температура воздуха +1...+6, местами заморозки -1...-3 градуса, а днём +5...+10, в районах - до +15 градусов.
В среду, 25 сентября, синоптики ждут местами дождь и туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы до 20 м/с. Температура ночью 0...+5, местами -3 градуса, днём +8...+13, в отдельных районах +16 градусов.
- В Костанае во вторник без существенных осадков, но ветер сильный - до 20 м/с. Ночью +1...+3, днём +7...+9 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду в областном центре осадки тоже маловероятны. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха во вторник и среду одинакова.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: если без скидок то ты сьешь одну булочку, alex_60: а если со скидками, то две. Алекс, в любом случае, я съедаю 1 булочку. Вечером иногда - полторы. Например сегодня... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки Алекс, у меня подъём в 6.00. В 6.30 завтрак. Просто не охота вставать 5.30 утра... :lol: :oops:
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Маркс: - Как всегда 100% правы !!Экономия на тенге , а крика на миллион - вот какие мы ,власть ,хорошие , заботимся о народе день и ночь ! :lol: :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: а за счёт повышающегося товарооборота. Ты хочешь сказать, если без скидок то ты сьешь одну булочку, а если со скидками, то две. А если скидка будет еще больше то четыре съешь.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки А ты что вечером. Почему то.