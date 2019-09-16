Тёплые дни могут испортить дожди - прогноз погоды в Костанае и области

Во вторник, 17 сентября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, грозу и туман. Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, днём порывы могут достигать 23 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Температура ночью, предположительно, +5...+10, местами +13, днём +15...+20, местами +25 градусов.

В среду, 18 сентября, вероятны местами дожди и грозы, но в основном по области будет облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 20 м/с. Температура ночью +8...+13, местами +16 градусов, днём +17...+23, в районах +27 градусов.

- В Костанае 17 сентября без существенных осадков, днём возможны порывы ветра до 20 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днём 18 сентября ждём дождь. Температура воздуха во вторник и среду: ночью +8...+10, днём +18...+20 градусов.