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Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Любят наши чиновники всегда на Запад ссылаться - какие у них цены на ЖКХ. А почему никогда не ссылаются , что там нет личных водителей . Есть автомобиль служебный , а водят сами чиновники , когда...
16.09.19 16:39
Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
arman_kst - Так у них , чиновников , может и не влезть одно место на сиденье ! :lol: :lol:
16.09.19 16:30
Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
a.radikal.ru - 3 года уже стоит - все в пластике
16.09.19 16:21
arman_kst
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Надо не иномарки, а ладу закупать чиновникам. Т.к. по цене нормально, и производится тут. Не должно население ездить на ладе, из-за нехватки денег, т.к. все дорогое. А чиновники на иномарках кататься...
16.09.19 16:19
Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
b.radikal.ru
16.09.19 16:16
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Тёплые дни могут испортить дожди - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

16 сентября 2019, 16:22 |  Общество

Во вторник, 17 сентября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, грозу и туман. Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, днём порывы могут достигать 23 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Температура ночью, предположительно, +5...+10, местами +13, днём +15...+20, местами +25 градусов.

В среду, 18 сентября, вероятны местами дожди и грозы, но в основном по области будет облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 20 м/с. Температура ночью +8...+13, местами +16 градусов, днём +17...+23, в районах +27 градусов.

- В Костанае 17 сентября без существенных осадков, днём возможны порывы ветра до 20 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днём 18 сентября ждём дождь. Температура воздуха во вторник и среду: ночью +8...+10, днём +18...+20 градусов.
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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