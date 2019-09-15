"Жаль, что Себаи пропустит следующий матч" - и.о. главного тренера "Тобола" Тимур Уразов прокомментировал итоги игры с "Окжетпесом"

Матч 26-го тура чемпионата РК среди команд Премьер-лиги, в котором "Тобол" дома принимал "Окжетпес", завершился непростой победой хозяев поля - 1:0. Мяч на 86-й минуте забил форвард Сенин Себаи. Костанайцы сумели сохранить лидерство в турнирной таблице.

На послематчевой пресс-конференции игру своей команды прокомментировал главный тренер кокшетаусского "Окжетпеса" Андрей КАРПОВИЧ:

- У нас был длительный перерыв, с последней игры прошло уже 20 дней. Очень сложно найти свой ритм после такой длинной паузы. Плюс переход на естественный газон, - отметил Карпович. - Тем не менее, я считаю, мы сыграли вполне достойно. Да, может не столько много создали голевых моментов. Но и "Тоболу" мало что позволили сделать. Футбол тем и прекрасен, что есть такие моменты, которые решают исход матча. Претензий к ребятам нет. По самоотдаче, по желанию победить все хотели, работали и двигались. Но для победы этого не достаточно.

- На матче было очень много жёлтых карточек, в том числе и в адрес вашей команды. Что не так, почему игроки так активно нарушают правила?

- Все хотят побеждать. Много борьбы. "Тобол" решает свои задачи, мы свои. Я думаю, что никакой грубости не было. Это игровые моменты, где есть карточки за срывы атаки и так далее. Это игровые жёлтые карточки, всё нормально.

Первую домашнюю послематчевую пресс-конференцию в роли и.о. главного тренера "Тобола" провёл Тимур УРАЗОВ. Он сменил Нурбола Жумаскалиева, который тренировал жёлто-зелёных после ухода Владимира Газаева. Жумаскалиев хоть и наблюдал за игрой в тренерской зоне, но, согласно регламенту КПЛ, он не может исполнять обязанности главного тренера больше месяца, так как у него нет соответствующей категории "про".

Уразов долгое время тренировал вратарей основного состава "Тобола", имеет категорию "про", последнее место работы - тренер вратарей жёлто-зелёных в дублирующем составе.

- Поздравляю всех болельщиков с победой! Далась она тяжело. Знали, что "Окжетпес" будет играть строго в глубоко эшелонированной обороне. Её было тяжело вскрывать, - рассказал Уразов. - Один момент решил исход матча. Рады, что победили. Ребята отдали много сил, но очки очень нужны.

- Почему так много было жёлтых карточек на игре?

- Футбол игра контактная. Судье решать давать карточки или нет. Игра была жёсткой, но жестокости не было. Вопрос к судьям. Жаль, конечно, что Себаи получил 4-ю карточку и пропустит следующий матч.

- После 60-й минуты "Окжетпес" активно пошел в атаку, всё чаще создавал опасные моменты у ворот "Тобола", но вы не спешили делать замены вплоть до добавочного времени. Почему?

- Замена требует подготовленности какой-то. Никто явно не выпадал из ритма игры. Не было смысла раньше кого-то менять.

- Явные проблемы на флангах, неточные передачи в центр. Много мячей уходило за линию ворот прежде чем попадали на наших форвардов. В чём там проблема?

- Немножко фланги не сыграли. Активно, как хотелось бы. Были потери мяча, последнего паса не было. Но ребята старались. Может быть большая пауза, вызванная участием наших игроков в сборной, выбила немножко из колеи. Так, потенциал игроков хороший, сильный. Я думаю, они сделают выводы.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА