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природоохранная полиция - А что , и такая есть ??Тогда может деревьями займутся в Кустанае ??
15.09.19 15:14
Сталкер
Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
denfostr: Правда, что объявлен сбор денег на похороны Да, правда. Собирает общественное объединение, где он состоял. Любил игры-стрелялки... Даже для этого эту организацию они и открывали...
15.09.19 15:00
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Я больше паштеты и кильку Рижскую уплетаю В кз в Уральске есть консервный завод Кублей. Делают все-от кильки в томатном соусе, паштетов, тушенок и до беша. Качество приличное. ...
15.09.19 14:52
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Жалко мне вас.. А мне тебя жалко. На старости лет верить что на заборе те на консерве написано. Это забавно. Да и в твоём русмаге 90 процентов " русских продуктов" сделаны в...
15.09.19 14:39
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я больше паштеты и кильку Рижскую уплетаю ;-)
15.09.19 14:36
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Благотворительный марафонский забег «ERG RUN FEST» прошел в городе Рудный Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

15 сентября 2019, 12:56 |  Спорт

1 800 участников из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары, Нур-Султана и Магнитогорска пробежали сегодня, 15 сентября, марафон ERG RUN FEST. В Рудном участники стартовали со стадиона МСК "Горняк" и бежали почти по всем центральным улицам города. 

Дети в забеге бежали маленькие дистанции - от 60 до 500 м. Затем стартовали спортсмены постарше. Каждый самостоятельно оценивал свои силы и подбирал дистанцию: 3, 5, 10, 21 км. Были и те, кто выбрал эстафету или скандинавскую ходьбу.

- В прошлом году я бежала 3 км, мне было 60 лет. В этом году я повторила дистанцию, а в следующем уже запланировала забег на 10 км, - рассказала "НГ" рудничанка Ольга КАРПЕНКО. - Буду постепенно увеличивать дистанцию. Чем старше становится тело, тем моложе душа, а значит можно и быстрее бежать. Тем более я не одна, со мной еще несколько друзей бегут.

 

Спортивный забег «ERG RUN FEST» стартовал одновременно в трех городах присутствия евразийской группы – Рудный, Аксу и Хромтау. Все участники фестиваля бега автоматически попадут в ряды волонтеров, поскольку за каждый километр, который пробегает каждый участник забега, евразийская группа начисляет 100 тенге. Все средства будут перечислены в Фонд «Добровольное общество милосердия» на лечение тяжелобольных детей.
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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