Благотворительный марафонский забег «ERG RUN FEST» прошел в городе Рудный Костанайской области

1 800 участников из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары, Нур-Султана и Магнитогорска пробежали сегодня, 15 сентября, марафон ERG RUN FEST. В Рудном участники стартовали со стадиона МСК "Горняк" и бежали почти по всем центральным улицам города.

Дети в забеге бежали маленькие дистанции - от 60 до 500 м. Затем стартовали спортсмены постарше. Каждый самостоятельно оценивал свои силы и подбирал дистанцию: 3, 5, 10, 21 км. Были и те, кто выбрал эстафету или скандинавскую ходьбу.

- В прошлом году я бежала 3 км, мне было 60 лет. В этом году я повторила дистанцию, а в следующем уже запланировала забег на 10 км, - рассказала "НГ" рудничанка Ольга КАРПЕНКО. - Буду постепенно увеличивать дистанцию. Чем старше становится тело, тем моложе душа, а значит можно и быстрее бежать. Тем более я не одна, со мной еще несколько друзей бегут.

Спортивный забег «ERG RUN FEST» стартовал одновременно в трех городах присутствия евразийской группы – Рудный, Аксу и Хромтау. Все участники фестиваля бега автоматически попадут в ряды волонтеров, поскольку за каждый километр, который пробегает каждый участник забега, евразийская группа начисляет 100 тенге. Все средства будут перечислены в Фонд «Добровольное общество милосердия» на лечение тяжелобольных детей.