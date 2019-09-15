Паук эрезиус напугал костанайцев. И совершенно напрасно
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Яркого паучка возле санатория "Сосновый бор" обнаружил подписчик "НГ" в Instagram @seamzz. Полюбовавшись членистоногим, он "погуглил" и выяснил, что это эрезиус и он, якобы, довольно ядовит. "Неужели настолько опасно?", - спрашивает наш читатель.
То, что читатель встретил эрезиуса в районе "Соснового бора" - не удивительно. Эти пауки у нас довольно распространены, их можно увидеть и поближе к городу. Хотя в некоторых регионах России, например, эрезиус занесен в Красную книгу.
А вот бояться этих пауков не стоит. Во-первых, любое мелкое существо, если его целью не является напиться человеческой крови или отложить в человека свои яйца, не будет само кусать, жалить и пр. А такой цели у эрезиуса нет.
Во-вторых, они живут довольно скрытно.
В-третьих, хелицеры (ротовые придатки) у него слабоваты, чтобы прокусить как надо кожу человека. Но даже если это произойдет, будут довольно сильные непрятные ощущения, боль, но смертельного исхода можно не опасаться.
На территории Костанайской области обитает единственный опасный по-настоящему паук - каракурт. Выглядит он так.
Фото politeka.net
Каракурт гораздо более ядовит, его укусы очень болезненны, но даже при этом у нас не зарегистрировано ни одного случая смерти от его укуса, хотя укусы регистрировались на юге области неоднократно.
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