Форум
Козлов я
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
b.radikal.ru
15.09.19 10:41
pro100tak
В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел
У наших-то при переездах ничего не добавляется. И вместо трат на содержание акимчика, ФАПа, будем тратиться на содержание малообеспеченных? Кто-то как-то это считает?
15.09.19 06:04
pro100tak
В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел
Был какой-то проект, озвучивал его вроде тот, кто много чо из первых уст услышал. Проект вроде состоял из многих частей. Главные из них - не должно быть много аулов (много аулов - тяжело содержать...
15.09.19 06:02
pro100tak
В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли проект Евгения Жовтиса
Потуги понятны, и они ес-ны. А что будет, и как этого избежать, если туда загонят по 2-3 группы в гражданке правильных слушателей правильных академий? Может, это надо как-то предусмотреть тоже? В...
15.09.19 03:01
pro100tak
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ваш земляк: ,что бывший агроном поздно прочитал. Опять ты мимо, демонстрируя свою полнейшую неосведомленность. Как ты ваще здесь можешь чото говорить и вякать, уже более скольки лет сидя за...
15.09.19 02:19
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Паук эрезиус напугал костанайцев. И совершенно напрасно

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

15 сентября 2019, 12:17 |  Общество

Яркого паучка возле санатория "Сосновый бор" обнаружил подписчик "НГ" в Instagram @seamzz. Полюбовавшись членистоногим, он "погуглил" и выяснил, что это эрезиус и он, якобы, довольно ядовит. "Неужели настолько опасно?", - спрашивает наш читатель.

То, что читатель встретил эрезиуса в районе "Соснового бора" - не удивительно. Эти пауки у нас довольно распространены, их можно увидеть и поближе к городу. Хотя в некоторых регионах России, например, эрезиус занесен в Красную книгу.

А вот бояться этих пауков не стоит. Во-первых, любое мелкое существо, если его целью не является напиться человеческой крови или отложить в человека свои яйца, не будет само кусать, жалить и пр. А такой цели у эрезиуса нет.

Во-вторых, они живут довольно скрытно.

В-третьих, хелицеры (ротовые придатки) у него слабоваты, чтобы прокусить как надо кожу человека. Но даже если это произойдет, будут довольно сильные непрятные ощущения, боль, но смертельного исхода можно не опасаться.

На территории Костанайской области обитает единственный опасный по-настоящему паук - каракурт. Выглядит он так.

 

Фото politeka.net

Каракурт гораздо более ядовит, его укусы очень болезненны, но даже при этом у нас не зарегистрировано ни одного случая смерти от его укуса, хотя укусы регистрировались на юге области неоднократно. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.09.19 10:07 Два уголовных дела по фактам незаконного обращения с редкими животными расследует природоохранная полиция в Костанайской области
15.09.19 08:23 Минздрав РК: Непривитых детей, подхвативших болезнь, будут лечить бесплатно
14.09.19 15:00 Не сообщайте код даже сотрудникам банка! Казахстанцы жалуются на мошенников
14.09.19 11:47 Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
14.09.19 11:09 В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел
14.09.19 09:52 Yudjin: Необъяснимо, но хайп
14.09.19 08:57 "Жаль, мальчиков очень мало" - первенство области по теннису среди детей от 7 до 12 лет проходит в Костанае
13.09.19 17:55 Три пожарных расчета тушат жилой дом в Затобольске
13.09.19 16:48 В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли проект Евгения Жовтиса
13.09.19 16:26 На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 82
Пользователей: 0
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх