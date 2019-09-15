Минздрав РК: Непривитых детей, подхвативших болезнь, будут лечить бесплатно
Однако в ведомстве отметили, что штрафами, возможно, будут облагать тех родителей, чьи дети заболели из-за отказа от вакцинации, сообщает informburo.
Фото: www.doodoo.toys
В Казахстане непривитых детей, которые подхватили инфекцию, будут лечить бесплатно, сообщает пресс-служба Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.
- Если ребенок не был привит и заболел в результате отказа от вакцинации, то ему будет оказана бесплатная медицинская помощь. Предполагаемые штрафы будут наложены не на всех родителей. Кроме случаев, когда государство оплатит лечение заболевших детей в результате отказа от вакцинации. Вероятно, родителей будут штрафовать только в этих случаях. Если же ребенок не был привит и не заболел, то родителям штрафы не грозят, – рассказали в пресс-службе.
В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК напомнили, что с начала 2019 года зарегистрировано около 6 000 отказов от вакцинации.
- Со всеми родителями в индивидуальном порядке проводится комплексная работа. Все дети находятся под динамическим наблюдением. Причины отказа – около 50% по личным убеждениям (Алматы, Нур-Султан, ВКО), 35% по религиозным убеждениям (Мангистау, Атырау, Актобе), 15% – недоверие к качеству вакцин, негативные публикации в СМИ, боязнь поствакцинальных осложнений, – подчеркнули в Комитете.
Новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения находится на стадии разработки. Ранее председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Людмила Бюрабекова сообщила, что в Кодексе есть норма, которая обязывает родителей лечить непривитого ребёнка, подхватившего болезнь, от которой он не получил вакцину, за свой счёт.
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