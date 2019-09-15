Аферисты могут попросить отправить фото карты, данные по карте, подтверждающий код из SMS, а также пароль от личного кабинета

Казахстанцы жалуются на мошенников, которые представляются сотрудниками популярного банка. Клиентов просят предоставить персональные данные, в частности, отправить код из SMS или номер карточки, сообщает Sputnik Казахстан .

Представители банка прокомментировали порталу, что передавать личные данные, ПИН-коды или коды подтверждения финансовых операций, которые приходят на телефон, категорически запрещено.

- Мошенники пытаются получить персональные данные клиента. Они могут представиться сотрудниками банка или сказать, что звонят по вашему объявлению в интернете. Далее под разными предлогами они выведывают данные карты, коды подтверждения платежа и другую финансовую информацию. При добровольной передаче своих личных данных третьим лицам, риски несанкционированного доступа значительно увеличиваются. Код нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка!- отметили в учреждении.

Правила безопасности

Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно знать ряд правил:

нельзя говорить и передавать данные карты третьим лицам;

нужно своевременно блокировать карту при утере карты или риске несанкционированного доступа;

следует блокировать учетную запись, если есть подозрение, что был сделан дубликат сим-карты.

Мошенники могут использовать фейковые страницы в социальных сетях, где проводят различные опросы и розыгрыши от имени банков. Клиентам обещают вознаграждение или приз и просят ввести свои личные данные. Затем мошенники пытаются использовать эту информацию для хищения денег со счетов клиентов.

- Мы призываем не участвовать в опросах и розыгрышах, которые размещены не на официальных страницах банка. Просим не консультироваться на этих страницах и не отправлять свои данные в личные сообщения, чтобы не попасть на удочку мошенников, - уточнили в банке.

Настоящие сотрудники никогда не просят фото карты, данные по карте, подтверждающий код из SMS, пароль от личного кабинета. При наличии сомнений, клиентам нужно позвонить непосредственно в банк.

Информация обо всех инцидентах передается в Национальный банк, международную платежную систему, различным службам по борьбе с киберпреступностью и другим службам для выявления лиц, стоящих за организацией мошеннических схем.