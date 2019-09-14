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"Жаль, мальчиков очень мало" - первенство области по теннису среди детей от 7 до 12 лет проходит в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

14 сентября 2019, 08:57 |  Спорт

Первенство Костанайской области по теннису проходит в областном теннисном центре с 12 по 15 сентября. Турнир разделили на 2 этапа: сначала соревнуются спортсмены до 10 лет, потом от 10 до 12 лет. В первой группе состязались 9 девочек из Костаная и мальчик из Рудного.

- В августе отыграли городское первенство, мы усилили подготовку. За 2 недели наши теннисисты действительно добились неплохих результатов. Отборочный этап на республику планируется в конце октября, - рассказал "НГ" главный судья Олег КРАВЧУК. - Жаль только мальчиков очень мало. Они приходят, записываются, но потом уходят в футбол. Девочки более настойчивые, целеустремлённые, настырные в этом возрасте.

В первенстве среди спортсменов до 10 лет бронзу завоевала Валерия Ермолина,


серебро у Нелли Мансыровой,

а золото у Полины КОНЮХОВОЙ.

 

- Моя подруга занималась теннисом, я тоже захотела играть. Теннисом увлекаюсь с 5 лет, сейчас мне 8. Подруга бросила спорт, а я осталась, - говорит Полина. - На отборочных противники были совсем не сложные, а вот в полуфинале и финале пришлось попотеть. Но мне удалось собраться и победить.

Соревнования среди спортсменов от 10 до 12 лет предполагаются более масштабными и пройдут сегодня. Туда съезжаются около 25 теннисистов из Рудного, Лисаковска и областного центра.

Фото Николая СОЛОВЬЁВА
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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