"Жаль, мальчиков очень мало" - первенство области по теннису среди детей от 7 до 12 лет проходит в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Первенство Костанайской области по теннису проходит в областном теннисном центре с 12 по 15 сентября. Турнир разделили на 2 этапа: сначала соревнуются спортсмены до 10 лет, потом от 10 до 12 лет. В первой группе состязались 9 девочек из Костаная и мальчик из Рудного.
- В августе отыграли городское первенство, мы усилили подготовку. За 2 недели наши теннисисты действительно добились неплохих результатов. Отборочный этап на республику планируется в конце октября, - рассказал "НГ" главный судья Олег КРАВЧУК. - Жаль только мальчиков очень мало. Они приходят, записываются, но потом уходят в футбол. Девочки более настойчивые, целеустремлённые, настырные в этом возрасте.
В первенстве среди спортсменов до 10 лет бронзу завоевала Валерия Ермолина,
серебро у Нелли Мансыровой,
а золото у Полины КОНЮХОВОЙ.
- Моя подруга занималась теннисом, я тоже захотела играть. Теннисом увлекаюсь с 5 лет, сейчас мне 8. Подруга бросила спорт, а я осталась, - говорит Полина. - На отборочных противники были совсем не сложные, а вот в полуфинале и финале пришлось попотеть. Но мне удалось собраться и победить.
Соревнования среди спортсменов от 10 до 12 лет предполагаются более масштабными и пройдут сегодня. Туда съезжаются около 25 теннисистов из Рудного, Лисаковска и областного центра.
Фото Николая СОЛОВЬЁВА
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Yudjin: Необъяснимо, но хайп
b.radikal.ru
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Vital: тоже хайпанул, написав статью про хайп) ты тоже в тренде, твой месседж говорит об этом..
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Юджин тоже хайпанул, написав статью про хайп) :lol:
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
а как хайп на казахский переводится? я бы перевел как уят. версия перевода. [Исправлено: alex_60, 14.09.2019 - 10:06]
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