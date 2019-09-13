МНЭ предлагает вдвое ускорить процедуру банкротства

Эксперты считают, что такие изменения могут слабо повлиять на ситуацию с банкротством неплатёжеспособных компаний, передает Informburo.kz.

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Министерство национальной экономики РК предлагает сократить время процедур банкротства с 9 месяцев до 4 месяцев, введя градацию сроков для определенной категории бизнеса, а также cократить срок с 3 месяцев до 2 месяцев, когда дебитор становится неплатёжеспособным и кредитор может обратиться в суд с подачей заявки о банкротстве.

Такая поправка содержится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата".

Эксперты считают, что движение в сторону выведения с рынка неплатёжеспособных компаний правильно, но предложенная МНЭ мера может не дать заметного эффекта.

Экономист Айдархан Кусаинов приветствует попытки Правительства как можно быстрее увести неэффективные компании с рынка. Но считает, что сокращение сроков процедур банкротства – некритичная и не первоочередная для оптимизации этого процесса задача.

"Наша проблема в зомби-компаниях, на которые уже подали в суд на банкротство. Сама судебная практика позволяет эту процедуру растянуть на годы", – поясняет он. Неэффективные компании со значительными активами всячески избегают процедуры банкротства и за это время успевают вывести активы.

Напомним, последовательность признания компании банкротом такова: кредитор подаёт заявление о признании компании-должника банкротом в суд, затем суд должен признать компанию банкротом, и после этого начинается процедура банкротства. Именно второй этап, который не охвачен в законопроекте, и создаёт основные проблемы.

Гораздо полезнее, по мнению экономиста, снижать субъективность в судебных процессах и приводить судебное законодательство в соответствие с изменениями рынка. Например, многие высокотехнологичные компании сейчас почти не имеют активов, и банкротить их по признаку превышения пассивов над активами – абсурдно. Целесообразнее, по мнению Айдархана Кусаинова, смотреть на денежные потоки. При этом эксперт подчёркивает, что риски рейдерства из-за сокращения срока подачи заявления о банкротстве с трёх до двух месяцев значительно не вырастут.

Директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев тоже считает, что в Казахстане институт банкротства сильно затруднён. Это хорошо видно на примере ряда агрохолдингов, процесс банкротства которых длится годами.

"Елбасы говорил о необходимости не бояться и банкротить неплатёжеспособные компании. Но признание компаний банкротами, в первую очередь, сдерживают суды, на которые, как я подозреваю, влияют кредиторы, которые вынуждены будут списать кредиты и признать убытки. А они не хотят портить свою финансовую отчётность", – говорит Рахим Ошакбаев.

Экономист считает, что косметические улучшения не приведут к значимому эффекту.

"И мы просто снова будем топтаться на месте", – оценил он предлагаемую Миннацэкономики меру.