Кредиты стали брать чаще, но трудности остались - как работает программа продуктивной занятости "Енбек" в Костанайской области

703,8 млн тенге на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства выделено по программе "Енбек" в городах региона. Об этом заявила руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Роза ГОРЯННАЯ.





- За 8 месяцев текущего года банками второго уровня одобрено к микрокредитованию 50 проектов на 594 млн тенге, - заявила она. - Средний чек микрокредита составляет 12 млн тенге. Вместе с тем на остаток средств в сумме 109,8 млн тенге банками также приняты заявки. Нам предоставили данные в департаменте статистики, по которым за все время существования программы, с 2017 года, в городах области получателями микрокредитов перечислено в бюджет порядка 350 млн тенге налоговых отчислений, а также создано более 670 новых рабочих мест.

Как пояснил "НГ" руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Жаслан КАЛЕНОВ, несмотря на то, что в этом году все средства уже распределены, ожидается дополнительный транш в октябре и принимаются заявки на следующий год. Программа расчитана до 2021 года.



- Вы приходите в банк, где вам объяснят условия получения кредита по программе "Енбек", - рассказал Каленов. - Государство готово поручиться за бизнес, если, допустим, у вас нет залога или первого взноса. Максимальная сумма кредита в городе - 16 412 500 тенге под 6% годовых.

Как отметила Горянная, программа "Енбек" заметно отличается от других программ такого рода. Например, программа "Дорожная карта бизнеса - 2020" предлагает широкий спектр финансовой и нефинансовой поддержки, но не включает в себя микрокредитование.

- Как и любой новый механизм, поначалу данная программа не вызывала особого энтузиазма у предпринимателями, - говорит Горянная. - Теперь же, спустя два года, мы можем отметить достаточно высокий интерес. Обращения предпринимателей в банки за микрокредитами поступают практически ежедневно. Начали активно осваиваться кредитные ресурсы, при этом банки также пускают в оборот досрочно погашаемые заемщиками кредиты.

Роза Горянная отметила несколько проектов, которые были реализованы многодетными мамами в Костанае. Например, Гульзира Сейдаханова из Аркалыка, мать пятерых детей, расширила свой бизнес, открыв в 2017 на деньги кредита (10 млн тенге) кафе на 150 посадочных мест для проведения семейных торжеств и корпоративных банкетов.

Однако, пока это единичные примеры.





