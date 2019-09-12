ХК «Горняк» на выезде дважды уступил «Арлану»
Рудненский клуб в очередном туре чемпионата РК по хоккею 10-11 сентября сыграл два матча в Кокшетау. В первом матче подопечные Евгения Зиновьева пропустили шайбу уже на второй минуте, но через 3 минуты отыгрались - гол забил Сергей Леснухин.Потом забивали только хозяева площадки.
«Арлан» (Кокшетау) - «Горняк» (Рудный) 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
1:0 - Киселёв (Твердохлебов) - 01:32
1:1 - Леснухин (Пахмурин) - 04:13
2:1 - Шитиков (Маркелов) - 24:19
3:1 - Маркелов (Шитиков, Казанцев) - 39:48
4:1 - Петров (Рахманов, Иванов) - 57:25
Вратари: Полошков - Грязнов
Броски: 41-14 (9-5, 22-5, 10-4)
Штраф: 4-8 (2-0, 2-4, 0-4)
Во втором матче «Горняк» проиграл «Арлану» с минимальным счетом.
«Арлан» (Кокшетау) - «Горняк» (Рудный) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 - Иванов (Рахманов, Егоров) - 22:18
Вратари: Мильчаков - Грязнов (00:00 - 58:18)
Броски: 42-14 (9-5, 22-4, 11-5)
Штраф: 6-4 (0-0, 4-2, 2-2)
Следующие матчи рудничане провеует дома 16-17 сентября. Соперник - ХК «Темиртау».
Фото со страницы ХК "Арлан" ВКонтакте
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