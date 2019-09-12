Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.

Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.

Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.

Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.

