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MedVed820607
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Мдя... подскажите пожалуйста куда нужно будет писать исковое если не согласен с законом...
12.09.19 16:09
Yorik
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Yorik: Совпадение или нет Ольга Колоколова: Видимо с определенным смыслом Значит, не совпадение 8-)
12.09.19 15:59
Victor Yang
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Yorik: Впечатление такое, что он кому-то конкретному отвечает в этом интервью. Так и Ленинский Путь из того же холдинга. А сколько славословных комментариев! Я писал критичный - не пропустили. В...
12.09.19 15:56
Сергей_я
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ваш земляк: До тех пор,пока на неё глаз не положили.С Астаны. Да вроде платят. Только воровать запрещают. И народ стал уходить, т.к. на одну зп не получается или не хотят жить.
12.09.19 15:53
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak : //И именно для таких как ты подходят слова знаменитой в свое время песни группы "Воскресенье": Я сам из тех, кто спрятался за дверью. ...Я птица слабая, мне тяжело лететь...Я...
12.09.19 15:37
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ХК «Горняк» на выезде дважды уступил «Арлану»

12 сентября 2019, 12:08 |  Спорт

Рудненский клуб в очередном туре чемпионата РК по хоккею 10-11 сентября сыграл два матча в Кокшетау. В первом матче подопечные Евгения Зиновьева пропустили шайбу уже на второй минуте, но через 3 минуты отыгрались - гол забил Сергей Леснухин.Потом забивали только хозяева площадки.

«Арлан» (Кокшетау) - «Горняк» (Рудный) 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

1:0 - Киселёв (Твердохлебов) - 01:32
1:1 - Леснухин (Пахмурин) - 04:13
2:1 - Шитиков (Маркелов) - 24:19
3:1 - Маркелов (Шитиков, Казанцев) - 39:48
4:1 - Петров (Рахманов, Иванов) - 57:25

Вратари: Полошков - Грязнов
Броски: 41-14 (9-5, 22-5, 10-4)
Штраф: 4-8 (2-0, 2-4, 0-4)

Во втором матче «Горняк» проиграл «Арлану» с минимальным счетом.

«Арлан» (Кокшетау) - «Горняк» (Рудный) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 - Иванов (Рахманов, Егоров) - 22:18

Вратари: Мильчаков - Грязнов (00:00 - 58:18)
Броски: 42-14 (9-5, 22-4, 11-5)
Штраф: 6-4 (0-0, 4-2, 2-2)

Следующие матчи рудничане провеует дома 16-17 сентября. Соперник - ХК «Темиртау».

Фото со страницы ХК "Арлан" ВКонтакте
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"Нужные деньги"
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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