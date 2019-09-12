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Сергей_я
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Глава Минтруда пообещал лично следить за обеспечением инвалидов техсредствами

12 сентября 2019, 09:32 |  Государство

Сегодня лишь 35% инвалидов проходят реабилитацию и обеспечены техническими средствами, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов заявил, что будет лично контролировать вопрос обеспечения инвалидов средствами и услугами реабилитации в регионах. На 2020-2022 годы из республиканского бюджета на эти цели выделено 58,1 млрд тенге, сообщает сайт министерства.

Биржан Нурымбетов провёл заседание коллегии министерства по вопросам реализации послания президента РК, в котором в режиме видео-конференц-связи приняли участие заместители акимов областей и городов республиканского значения, а также представители местных исполнительных органов.

Министр отметил, что по итогам первого полугодия всего 34,8% от общего числа инвалидов обеспечены техническими средствами и услугами реабилитации.

"Самые низкие показатели обеспечения в Шымкенте – всего лишь 13%, в Северо-Казахстанской области – порядка 24%, в Карагандинской – 26% и Костанайской области – 28%. Для повышения уровня социализации лиц с инвалидностью, обеспечения их техническими средствами и услугами реабилитации на 2020-2022 годы из республиканского бюджета выделено 58,1 млрд тенге", – сообщил Биржан Нурымбетов.

Он поручил местным исполнительным органам обеспечить эффективное планирование и освоение бюджетных средств по обеспечению техническими средствами реабилитации и усилить контроль по исполнению индивидуальных программ реабилитации.

"Мы не должны допускать ущемления прав лиц с инвалидностью, надо решать задачу обеспечения их необходимыми средствами и услугами реабилитации для полноценной интеграции в жизнь общества. Министерство на постоянной основе будет заслушивать отчёты регионов по этому вопросу", – подчеркнул министр.

Глава Минтруда сообщил, что в Актобе в пилотном режиме запустили портал социальных услуг, к которому подключены три медико-социальных учреждения. Такие порталы поэтапно откроют и в других регионах. По мнению Биржана Нурымбетова, это позволит повысить обеспеченность техническими средствами до 70% к 2021 году.

Министр также заострил внимание на нехватке реабилитационных центров, особенно в сельской местности. Сегодня в 11 регионах (Атырауская, ВКО, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, СКО, Павлодарская, Туркестанская области и город Алматы) действуют 25 реабилитационных центров для престарелых и инвалидов, в том числе 14 для детей-инвалидов.

Реабилитационные центры отсутствуют в шести регионах (Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, ЗКО области и городах Нур-Султан, Шымкент). Руководству этих регионов Биржан Нурымбетов поручил запланировать строительство таких центров.
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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