Прокладка тепломагистрали на пр. Аль-Фараби в Костанае не повлияет на начало отопительного сезона

Жилищный фонд, а также объекты социальной сферы в Костанайской области полностью готовы к началу очередного отопительного сезона. Об этом сегодня, 11 сентября, на брифинге в областном пресс-клубе сообщил первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов.

Однако в Костанае на проспекте Аль-Фараби вовсю идет замена тепломагистрали. Горожане беспокоятся, не отсрочит ли это для части потребителей подачу тепла. Корреспондент «НГ» задал этот вопрос на брифинге.

- Да, реконструкция началась 17 июня, с небольшим запозданием, - ответил директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ, - но работы ведутся в темпе, за полтора месяца уложили 300 метров. Уже идет засыпка. С понедельника (16 сентября - «НГ») начнется асфальтирование. Но с продолжением работ, которые связаны с выходом магистрали на улицу Тауельсиздик, мы серьезно сейчас вопрос рассматриваем, чтобы не сорвать начало отопительного сезона.

Директор ГКП уточнил, что проект реконструкции был рассчитан на реализацию еще и в 2020 году. Теплокомпания ставила цель выполнить все работы в нынешнем, но, очевидно, часть будет все-таки перенесена на следующий. В любом случае, заверил Бекпаганбетов, ремонт участка по пр. Аль-Фараби не затормозит начало отопительного сезона.