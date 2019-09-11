Хорошая погода установится до конца недели на всей территории Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 сентября, будет переменная облачность, местами по области пройдут небольшие дожди. В пятницу еще ожидаются небольшие дожди, но к субботе сухая погода установится на всей территории области.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
Ночами и по утрам возможен туман. В областном центре во второй половине недели осадков не ожидается.
- В четверг ночью ожидаемая температура воздуха по области 2-7, местами 10 градусов, в Костанае - 5-7 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут 17-22, местами 25 градусов по области и 20-22 в Костанае. Пятница и суббота, 13-14 сентября, ожидаются теплыми. Ночью от 3 до 8 градусов, местами 13 °С, в областном центре температура воздуха не поднимется выше 6-8 °С. Дневные температуры, как по области, так и в Костанае, будут держаться в тех же пределах, что и в четверг.
В четверг северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. В пятницу, 13 сентября, юго-западный ветер сменится северо-восточным, скорость его до конца недели останется неизменной - 9-14 м/с.
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