Хорошая погода установится до конца недели на всей территории Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 сентября, будет переменная облачность, местами по области пройдут небольшие дожди. В пятницу еще ожидаются небольшие дожди, но к субботе сухая погода установится на всей территории области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



Ночами и по утрам возможен туман. В областном центре во второй половине недели осадков не ожидается.

- В четверг ночью ожидаемая температура воздуха по области 2-7, местами 10 градусов, в Костанае - 5-7 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут 17-22, местами 25 градусов по области и 20-22 в Костанае. Пятница и суббота, 13-14 сентября, ожидаются теплыми. Ночью от 3 до 8 градусов, местами 13 °С, в областном центре температура воздуха не поднимется выше 6-8 °С. Дневные температуры, как по области, так и в Костанае, будут держаться в тех же пределах, что и в четверг.

В четверг северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. В пятницу, 13 сентября, юго-западный ветер сменится северо-восточным, скорость его до конца недели останется неизменной - 9-14 м/с.