Кому спишут кредиты в первую очередь

Какие беззалоговые кредиты погашают казахстанцам за счет государства в первую очередь, объяснил заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Государственная поддержка охватила порядка 98,4 процента всех заемщиков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и имеющих беззалоговые потребительские кредиты. Есть определенная очередность погашения этих займов. В первую очередь погашаются займы, которые имеют наибольшую годовую эффективную ставку вознаграждения. Во вторую очередь идут займы с наибольшей задолженностью по основному долгу вознаграждения. В третью очередь - задолженность по займам с наиболее ранней датой заключения займа", - сообщил Смоляков на брифинге СЦК.

По его словам, к 20 августа 507,3 тысячи граждан погасили долги по потребительским беззалоговым кредитам на сумму 105,1 миллиарда тенге.

"263,5 тысячи гражданам, это порядка 52 процента от общего количества граждан, которые определены как находящиеся в тяжелой жизненной ситуации и имеют беззалоговые кредиты до 3 миллионов тенге, задолженность перед банками и микрофинансовыми организациями погашена в полном объеме.