Кому из казахстанцев не спишут кредиты
Вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге в СЦК рассказала, почему некоторым гражданам не списали кредиты в рамках снижения долговой нагрузки граждан, передает NUR.KZ.
Иллюстративное фото: NUR.KZ
Она напомнила, что эта акция распространяется на граждан, имеющих беззалоговые потребительские кредиты, займы в банках и микрофинансовых организациях. Будет проведено списание именно по состоявшимся получателям до 1 июля 2019 года.
Те, кто взял кредит после этого срока, не могут рассчитывать на списание. Многодетные мамы приходят и говорят, о том, почему их кредит не списывается, но (выясняется – Ред.), что они кредит получили после 1 июля. Второе условие (списания – Ред.) - сумма кредита не должны превышать 3 млн тенге. Не списываются также кредиты, которые переданы коллекторским компаниям», - сказала вице-министр.
Между тем, зампред Нацбанка Олег Смоляков сообщил, что банки работают с коллекторскими компаниями в двух формах.
«Первая – передача на взыскание, то есть кредит не уходит с баланса банка, коллекторы от имени банка взаимодействуют с заемщиком. Такие кредиты сохраняются на балансе банков и, соответственно, подпадают под действие акции. Только в том случае, если кредит был переуступлен, то есть продан коллекторской компании, то он выходит за периметр баланса банков и МФО (и тогда списанию не будет подлежать – Ред.)», - уточнил Смоляков.
Также Смоляков рассказал, вносят ли в черный список казахстанцев, которым государство списало потребительские кредиты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Никакого черного списка нет. Происходит погашение от третьего лица задолженности физических лиц. Это не является негативным фактором. Это погашение, и это нейтральная информация для получения в будущем кредитов. Она никак негативно не будет влиять на возможность данных граждан получать кредиты в дальнейшем", - сказал Смоляков.
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