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09.09.19 15:06
Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
yudjin: И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду....
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таноми52
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Кому из казахстанцев не спишут кредиты

9 сентября 2019, 14:37 |  Государство

Вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге в СЦК рассказала, почему некоторым гражданам не списали кредиты в рамках снижения долговой нагрузки граждан, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ

Она напомнила, что эта акция распространяется на граждан, имеющих беззалоговые потребительские кредиты, займы в банках и микрофинансовых организациях. Будет проведено списание именно по состоявшимся получателям до 1 июля 2019 года.

Те, кто взял кредит после этого срока, не могут рассчитывать на списание. Многодетные мамы приходят и говорят, о том, почему их кредит не списывается, но (выясняется – Ред.), что они кредит получили после 1 июля. Второе условие (списания – Ред.) - сумма кредита не должны превышать 3 млн тенге. Не списываются также кредиты, которые переданы коллекторским компаниям», - сказала вице-министр.

Между тем, зампред Нацбанка Олег Смоляков сообщил, что банки работают с коллекторскими компаниями в двух формах.

«Первая – передача на взыскание, то есть кредит не уходит с баланса банка, коллекторы от имени банка взаимодействуют с заемщиком. Такие кредиты сохраняются на балансе банков и, соответственно, подпадают под действие акции. Только в том случае, если кредит был переуступлен, то есть продан коллекторской компании, то он выходит за периметр баланса банков и МФО (и тогда списанию не будет подлежать – Ред.)», - уточнил Смоляков.

Также Смоляков рассказал, вносят ли в черный список казахстанцев, которым государство списало потребительские кредиты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Никакого черного списка нет. Происходит погашение от третьего лица задолженности физических лиц. Это не является негативным фактором. Это погашение, и это нейтральная информация для получения в будущем кредитов. Она никак негативно не будет влиять на возможность данных граждан получать кредиты в дальнейшем", - сказал Смоляков.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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