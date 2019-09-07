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Kairat stayer: конкретно ты тебе подобные занимаетесь провокациями. Какими провокациями? Утверждать, что промышленность Казахстана была построена Российской Империей и Советским Союзом -...
07.09.19 12:02
alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
а по результату. нормально. россияне шотландию .. того. на третьем месте в группе.кз. в Калининграде матч матч кз =рф 9.09.19 женихи приглашают дам.
07.09.19 11:29
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
время копать картошку. сколько в затоболовке, на складской цена.
07.09.19 11:14
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут целую страницу закодированных шифровок юстас алексу передал, а чекисты и в ус не дуют. :lol:
07.09.19 10:51
alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
баллы и очки. уже прогресс. ждем когда исчезнут насовсем баллы из репортажей о фут-боле.
07.09.19 10:44
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Как узнать, спишут ли вам долг по кредиту

NUR.KZ

7 сентября 2019, 10:44 |  Государство

Вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила, что согласно указу президента, порядка 507 тыс. гражданам Казахстана будут погашены кредиты, сообщает NUR.KZ.

 Иллюстративное фото: NUR.KZ

«При этом мы должны понимать, что у одного человека может быть до двух-трех кредитов, которые не превышают суммы 3 млн тенге, - пояснила Жакупова. - Если в семье кредиты у обоих супругов, займы будут погашены обоим (если кредиты не превышают 3 млн тенге - ред.). Данной семье в данном случае будет погашено до 600 тыс. тенге». 

Она сообщила, что к ним обращаются граждане, которые не смогли определить свой статус, хотя относят себя к той или иной категории (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, потерявшие единственного кормильца, получатели АСП и дети-сироты, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию и не могущие обслуживать взятые на себя кредитные обязательства – Ред.).

«В данном случае мы говорим, что списки незавершенные. Если человек обоснует отнесение себя к данной категории, то списки будут дополняться. Учитывая, что база данных ЗАГС перешла на цифровой формат в 2008 году, акты гражданского состояния оцифрованы с 2008 года. Но есть акты гражданского состояния, которые заключались до 2008 года и не оцифрованы и не присутствуют в базах данных Минюста. В этом случае ему будет предложено пройти в ЗАГС и оцифровать свое свидетельство о браке. И списки по снижению долговой нагрузки будут дополнены его данными», - пояснила вице-министр.

Как сообщили в Минтруда, выяснить свой статус можно в режиме онлайн на портале Egov.kz, зайдя в раздел "Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки".

Вы можете зайти под своей электронной цифровой подписью, авторизоваться на портале, ввести ИИН и получите ответ на интересующий вас вопрос.

Также можно позвонить в call-центр по номеру 111. Вас проконсультируют сотрудники в режиме реального времени.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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