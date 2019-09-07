Как узнать, спишут ли вам долг по кредиту

Вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила, что согласно указу президента, порядка 507 тыс. гражданам Казахстана будут погашены кредиты, сообщает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ

«При этом мы должны понимать, что у одного человека может быть до двух-трех кредитов, которые не превышают суммы 3 млн тенге, - пояснила Жакупова. - Если в семье кредиты у обоих супругов, займы будут погашены обоим (если кредиты не превышают 3 млн тенге - ред.). Данной семье в данном случае будет погашено до 600 тыс. тенге».

Она сообщила, что к ним обращаются граждане, которые не смогли определить свой статус, хотя относят себя к той или иной категории (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, потерявшие единственного кормильца, получатели АСП и дети-сироты, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию и не могущие обслуживать взятые на себя кредитные обязательства – Ред.).

«В данном случае мы говорим, что списки незавершенные. Если человек обоснует отнесение себя к данной категории, то списки будут дополняться. Учитывая, что база данных ЗАГС перешла на цифровой формат в 2008 году, акты гражданского состояния оцифрованы с 2008 года. Но есть акты гражданского состояния, которые заключались до 2008 года и не оцифрованы и не присутствуют в базах данных Минюста. В этом случае ему будет предложено пройти в ЗАГС и оцифровать свое свидетельство о браке. И списки по снижению долговой нагрузки будут дополнены его данными», - пояснила вице-министр.

Как сообщили в Минтруда, выяснить свой статус можно в режиме онлайн на портале Egov.kz, зайдя в раздел "Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки".

Вы можете зайти под своей электронной цифровой подписью, авторизоваться на портале, ввести ИИН и получите ответ на интересующий вас вопрос.

Также можно позвонить в call-центр по номеру 111. Вас проконсультируют сотрудники в режиме реального времени.