Аномальная жара испортила урожай в нескольких областях
Аномальная жара в регионах негативно влияет на состояние посевов. О тревожной ситуации с зерном в Костанайской и Актюбинской областях сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото из архива "НГ"
"Посевная кампания была проведена в оптимальные сроки с использованием качественных семян. Фермеры вовремя внесли удобрения, своевременно провели химическую обработку посевов против сорняков. Вместе с тем в Костанайской и Актюбинской областях погодные условия негативно сказались на состоянии посевов. Как известно, на территории республики установилась аномальная жара", - сообщил на заседании правительства Омаров.
По его словам, из основных зерносеющих регионов наиболее тревожная ситуация в Костанайской области.
"В целях изучения последствий засухи созданы специальные рабочие группы, которые обследовали все районы области. Факты подтвердились. Министерством совместно с акиматом Костанайской области будут приняты меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей", - пообещал министр.
Как пояснили в пресс-службе МСХ, по состоянию на 16 августа в области 58,3 процента, или 8 694,6 тысячи гектаров, посевов зерновых культур находятся в хорошем состоянии, 33,4 процента, или 4 978,7 тысячи гектаров, - в удовлетворительном, остальные 8 процентов, или 1 191 тысячи гектаров, - в неудовлетворительном состоянии.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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