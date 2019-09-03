Форум
Victor Yang
Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
Согласно Санитарным нормам РК 3.01-05-2013 Источник:www.ng.kz Не санитарные нормы, а строительные .
03.09.19 15:36
abaika95
Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
Цитата -// здесь будет пивной ларек// эту информацию кто-нибудь проверял?) или на слово поверили жильцам?) да и какой это пивной ларек? видно же опять денерка будет или хот-дожная)
03.09.19 15:15
abaika95
Новую вакцину от туберкулёза завезут в Казахстан только через 2-3 месяца
Цитата- // Думайте о детях, а не читайте какие-то инсинуации блогеров, которые сами ничего не знают, но делают выводы// Эт точно! Вот картинка в темуc.radikal.ru
03.09.19 14:50
abaika95
Ждем ремонта дорог, а его все нет
Цитата- // Правильно, Москва - это третий Рим// Ой бааааяй) мы еще со своим 550-летием куда то лезем) смехота)
03.09.19 14:38
Victor Yang
«Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку взаимопомощи раскаялись в Костанае
Серый волк: скоро один оким И чего ты всё в политоту скатил в теме, абсолютно её не касающейся? Volonter: Тут банальная трусость! Не согласен. За такую сумму вряд ли бы уголовку пришили....
03.09.19 14:17
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Аномальная жара испортила урожай в нескольких областях

3 сентября 2019, 10:16 |  Государство

Аномальная жара в регионах негативно влияет на состояние посевов. О тревожной ситуации с зерном в Костанайской и Актюбинской областях сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

"Посевная кампания была проведена в оптимальные сроки с использованием качественных семян. Фермеры вовремя внесли удобрения, своевременно провели химическую обработку посевов против сорняков. Вместе с тем в Костанайской и Актюбинской областях погодные условия негативно сказались на состоянии посевов. Как известно, на территории республики установилась аномальная жара", - сообщил на заседании правительства Омаров.

По его словам, из основных зерносеющих регионов наиболее тревожная ситуация в Костанайской области.

"В целях изучения последствий засухи созданы специальные рабочие группы, которые обследовали все районы области. Факты подтвердились. Министерством совместно с акиматом Костанайской области будут приняты меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей", - пообещал министр.

Как пояснили в пресс-службе МСХ, по состоянию на 16 августа в области 58,3 процента, или 8 694,6 тысячи гектаров, посевов зерновых культур находятся в хорошем состоянии, 33,4 процента, или 4 978,7 тысячи гектаров, - в удовлетворительном, остальные 8 процентов, или 1 191 тысячи гектаров, - в неудовлетворительном состоянии.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.09.19 15:10 Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
03.09.19 13:59 Новую вакцину от туберкулёза завезут в Казахстан только через 2-3 месяца
03.09.19 12:36 На что могут разрешить тратить пенсионные накопления
03.09.19 09:40 Как будут снижать цены на авиабилеты, рассказал Касымбек
02.09.19 18:20 Шансы «Барыса» на выход в раунд плей-офф КХЛ
02.09.19 17:37 «Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку взаимопомощи раскаялись в Костанае
02.09.19 16:52 Областные соревнования по баскетболу завершились в Затобольске
02.09.19 16:42 Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством
02.09.19 16:07 Дожди, грозы и промёрзшая почва - прогноз погоды в Костанае и области
02.09.19 14:55 Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Коллегия Костанайского областного суда предложила ужесточить наказание за изнасилование, в том числе ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных по этой статье. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Нынешний УК дает возможность насильникам получить слишком мягкое наказание
Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 2
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх