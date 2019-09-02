Дожди, грозы и промёрзшая почва - прогноз погоды в Костанае и области

Утром и днём во вторник, 3 сентября, на территории Костанайской области синоптики ожидают местами дожди и грозы, а ночью с 3-го на 4 сентября и следующем утром вероятен туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Ночью столбики термометров, предположительно, покажут +3...+8, а днём +10...+15 градусов.

- На севере Костанайской области во вторник и среду, преимущественно в Карабалыкском и Узункольском районах, по ночам ожидается безоблачное небо. По этой причине земля может промёрзнуть до -1...-3 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик костанайского филиала РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - В среду, 4 сентября, погода не сильно будет отличаться от прогноза на вторник. Только ветер поменяет направление на северо-восточное и усилится до 18 м/с. Ночью температура воздуха +1...+6, днём +10...+15 градусов.

В Костанае во вторник и среду переменная облачность, днём возможны дожди и грозы. Температура ночью +6...+8, днём +12...+14 градусов