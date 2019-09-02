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Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Те же мысли по поводу отъезда. Прямо вижу как заседание ОДКБ, координационный совет ЕАЭС на языке межнационального общения проходят.Инстумент бооольшой политики. Ждем отмены статьи...
02.09.19 23:39
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения. А может они стипендию начнут платить тем кто будет учить казахский усиленно?
02.09.19 23:25
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Добринцофф, хорошая новость для тебя: Да, спасибо я уже читал. Ну как для меня,в моём случае больше для продавцов новость,те деньги что они могли подарить государству,пойдут им в...
02.09.19 23:20
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения.
02.09.19 22:57
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
"Роль казахского языка как государственного языка усилится. Придет время, чтобы он стал языком межнационального общения", - сказал Президент Казахстана. "Однако для достижения такого...
02.09.19 22:38
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Казахстанцы начнут оценивать работу акимов

2 сентября 2019, 14:26 |  Государство

В Казахстане внедрят пилотный проект для оценки населением эффективности работы местной власти, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса более 30 процентов жителей считают, что аким города или села неэффективен, - это основание для создания специальной комиссии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что на членов правительства и руководителей госорганов регионов, государственных компаний и учреждений возлагается персональная ответственность за реализацию соответствующих реформ.
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Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
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