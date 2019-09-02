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Казахстанцы начнут оценивать работу акимов
2 сентября 2019, 14:26 | Государство
В Казахстане внедрят пилотный проект для оценки населением эффективности работы местной власти, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса более 30 процентов жителей считают, что аким города или села неэффективен, - это основание для создания специальной комиссии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что на членов правительства и руководителей госорганов регионов, государственных компаний и учреждений возлагается персональная ответственность за реализацию соответствующих реформ.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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