Казахстанцы начнут оценивать работу акимов

В Казахстане внедрят пилотный проект для оценки населением эффективности работы местной власти, передает Tengrinews.kz.

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"Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса более 30 процентов жителей считают, что аким города или села неэффективен, - это основание для создания специальной комиссии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что на членов правительства и руководителей госорганов регионов, государственных компаний и учреждений возлагается персональная ответственность за реализацию соответствующих реформ.