Экс-футболист "Тобола" и юношеской сборной Казахстана скончался в 25 лет

В Костанае на 26-м году жизни скончался бывший футболист "Тобола" и юношеской сборной Казахстана Николай Жуков. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт костанайского клуба.

Последний месяц Николай боролся с заболеванием костного мозга. Вечером 31 августа спортсмен умер от остановки сердца.

"Николай Жуков провел несколько сезонов в дублирующем составе "желто-зеленых". Привлекался в юношескую сборную Казахстана. Футбольный клуб "Тобол" выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Николая", - говорится в некрологе.

Около трех лет назад воспитаннику "Тобола" поставили диагноз - рак крови. После химиотерапии и трансплантации костного мозга у парня наступила ремиссия. Однако в июле 2019 года болезнь снова дала о себе знать. Бывшие коллеги и неравнодушные горожане организовали сбор средств на операцию в Германии. Требовалось порядка 100 миллионов тенге.