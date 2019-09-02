Экс-футболист "Тобола" и юношеской сборной Казахстана скончался в 25 лет
В Костанае на 26-м году жизни скончался бывший футболист "Тобола" и юношеской сборной Казахстана Николай Жуков. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт костанайского клуба.
Последний месяц Николай боролся с заболеванием костного мозга. Вечером 31 августа спортсмен умер от остановки сердца.
"Николай Жуков провел несколько сезонов в дублирующем составе "желто-зеленых". Привлекался в юношескую сборную Казахстана. Футбольный клуб "Тобол" выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Николая", - говорится в некрологе.
Около трех лет назад воспитаннику "Тобола" поставили диагноз - рак крови. После химиотерапии и трансплантации костного мозга у парня наступила ремиссия. Однако в июле 2019 года болезнь снова дала о себе знать. Бывшие коллеги и неравнодушные горожане организовали сбор средств на операцию в Германии. Требовалось порядка 100 миллионов тенге.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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