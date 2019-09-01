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В Костанайской области возможны ранние заморозки
1 сентября 2019, 08:11 | Общество
В Костанайской области в ближайшие дни - похолодание. 2-3 сентября местами возможны заморозки. Температура воздуха - на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
Фото с сайта newsmiass.ru
1 сентября по области дождь с грозой, туман, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днём 9-14 тепла.
В дальнейшем циклон, находящийся над Уралом, будет смещаться через Западную Сибирь, а связанные с ним атмосферные фронты через Казахстан. Поэтому дождливая и прохладная погода в регионе сохранится. А по мере распространения холодных и влажных воздушных масс на восток и юго-восток, ожидается усиление ветра и дальнейшее понижение температуры.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
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Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) ПАХОДУ колбасит вас от славного триколора. Плющит, жесть. Главное,чтобы от резонанса не разорвало.
Перекопали, перемесили, перепортили...
Бардак-с) "рублем" за такое нужно наказывать)
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: Зачем первая реплика? Если дальше всё таки прочитал? Кто говорит про "вообще без потерь"?! Аккуратность, есть такое понятие. Бережливое отношение ко всему, и к чужому труду...
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: ?Ты в своём уме?Зима на носу, Попрыгунья - стрекоза, Лето красное - пропела... :lol: :-o
Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
Отбивные будут на следующий выходной. А может сам на неделе - пожарю... :lol: :oops: :-P