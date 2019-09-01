В Костанайской области возможны ранние заморозки

В Костанайской области в ближайшие дни - похолодание. 2-3 сентября местами возможны заморозки. Температура воздуха - на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Фото с сайта newsmiass.ru

1 сентября по области дождь с грозой, туман, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днём 9-14 тепла.

В дальнейшем циклон, находящийся над Уралом, будет смещаться через Западную Сибирь, а связанные с ним атмосферные фронты через Казахстан. Поэтому дождливая и прохладная погода в регионе сохранится. А по мере распространения холодных и влажных воздушных масс на восток и юго-восток, ожидается усиление ветра и дальнейшее понижение температуры.