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Змея Подколодная
В России изменились правила призыва в армию
Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) ПАХОДУ колбасит вас от славного триколора. Плющит, жесть. Главное,чтобы от резонанса не разорвало.
01.09.19 17:40
abaika95
Перекопали, перемесили, перепортили...
Бардак-с) "рублем" за такое нужно наказывать)
01.09.19 17:35
Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: Зачем первая реплика? Если дальше всё таки прочитал? Кто говорит про "вообще без потерь"?! Аккуратность, есть такое понятие. Бережливое отношение ко всему, и к чужому труду...
01.09.19 17:30
drakon
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: ?Ты в своём уме?Зима на носу, Попрыгунья - стрекоза, Лето красное - пропела... :lol: :-o
01.09.19 17:19
drakon
Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
Отбивные будут на следующий выходной. А может сам на неделе - пожарю... :lol: :oops: :-P
01.09.19 17:13
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В Костанайской области возможны ранние заморозки

1 сентября 2019, 08:11 |  Общество

В Костанайской области в ближайшие дни - похолодание. 2-3 сентября местами возможны заморозки. Температура воздуха - на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений, сообщается  на сайте РГП "Казгидромет".

Фото с сайта newsmiass.ru

1 сентября по области дождь с грозой, туман, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днём 9-14 тепла.

В дальнейшем циклон, находящийся над Уралом, будет смещаться через Западную Сибирь, а связанные с ним атмосферные фронты через Казахстан. Поэтому дождливая и прохладная погода в регионе сохранится. А по мере распространения холодных и влажных воздушных масс на восток и юго-восток, ожидается усиление ветра и дальнейшее понижение температуры.
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Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
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