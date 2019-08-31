"Тобол" забил пять голов "Таразу" и сохранил лидерство в КПЛ
Футболисты "Тараза" разгромно проиграли "Тоболу" в домашнем матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:5. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Вперед "Тобол" вышел уже на третьей минуте, когда с пенальти отличился капитан команды Азат Нургалиев. На 12-й минуте форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек дальним ударом удвоил счет, а на 23-й ивуарийский нападающий Сенин Себаи сделал его разгромным.
Во втором тайме зрители увидели два. На 76-й минуте дубль оформил Себаи, а на 90-й окончательный счет установил защитник Дмитрий Мирошниченко.
С 52 очками "Тобол" остался на первом месте и опережает "Кайрат" на два балла.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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