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elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Он бы поменял тут, и металлические на по 15-ть :-P :lol:
31.08.19 21:00
elektron
Дождь в Костанае - последствия и уроки
Victor Yang: Есть мероприятия отвода грунт Много чего решаемо. Но это вкладываться, делать нужно, а как пишет ZXC: Стал узнавать у соседей, что и как - выяснил, что там близко уровень...
31.08.19 20:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: штук десять бумажных по тридцать Немецких марок 30 марок, тоже небыло такой купюры. Отдал бы всё своё барахдо - завгару... :lol: :lol: :oops: Он бы поменял тут, и металлические и...
31.08.19 20:52
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
фанаты МЮ пишут. «„Астана“ была моей мечтой в жеребьевке» «Повезло, что мы избежали Мордора, Нарнии и Хогсмида» «Будем надеяться, что все наши вернуться живыми с тех земель»
31.08.19 20:49
Victor Yang
Дождь в Костанае - последствия и уроки
Ваш земляк: Местные там никогда ничего путного не строили, а понаехавшим пофигу Есть мероприятия отвода грунтовых вод. При строительстве микрорайона - проблема вполне решаемая.
31.08.19 20:17
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"Тобол" забил пять голов "Таразу" и сохранил лидерство в КПЛ

31 августа 2019, 20:04 |  Спорт

Футболисты "Тараза" разгромно проиграли "Тоболу" в домашнем матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:5. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Вперед "Тобол" вышел уже на третьей минуте, когда с пенальти отличился капитан команды Азат Нургалиев. На 12-й минуте форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек дальним ударом удвоил счет, а на 23-й ивуарийский нападающий Сенин Себаи сделал его разгромным.

Во втором тайме зрители увидели два. На 76-й минуте дубль оформил Себаи, а на 90-й окончательный счет установил защитник Дмитрий Мирошниченко.

С 52 очками "Тобол" остался на первом месте и опережает "Кайрат" на два балла. 
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