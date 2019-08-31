Что изменится в школах в новом учебном году

Предстоящий учебный год принесет значительные изменения в жизнь учителей, учеников и их родителей.

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Накануне 1 сентября редакция Tengrinews.kz решила напомнить о важных нововведениях.

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1 сентября учителя вправе не выходить на работу

1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. Для привлечения педагога на работу в этот день необходимо его письменное согласие. Взамен учитель может получить выходной в другое время либо получить оплату не ниже чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника. Если работник откажется прийти 1 сентября, то это не будет нарушением трудовой дисциплины. За это учителя не накажут.

Учителям вдвое повысят зарплату

Правда, это произойдет не сразу, а в течение четырех лет. Власти намерены повысить заработную плату для привлечения в систему образования квалифицированных кадров и повышения статуса педагога в обществе.

Квартиры и машины подарят учителям Алматы

Их получат лучшие педагоги. Местные власти назвали это стимулом. В городе объявили конкурс для определения лучших учителей. Имена победителей объявят в следующем году - в канун профессионального праздника.

Школьникам разрешили не носить учебники

У родителей и детей будет выбор. Ученики смогут носить учебники в школу либо оставить их там, используя при этом электронные версии книг. Для этого Министерство образования и науки разработает концепцию "Легкий портфель".

Появятся новые предметы

Старшеклассники начнут изучать "Основы предпринимательства и бизнеса". Будут разбирать различные кейсы - например, причины финансового успеха некоторых казахстанских блогеров. По информации МОН, в разработке учебника и методического пособия приняли участие известные бизнесмены. Новый предмет ориентирован на единые европейские стандарты обучения предпринимательству и применение идентичного материала, отметили в ведомстве.

Помимо этого, ученикам старших классов будут преподавать "Графику и проектирование" и "Начальную военную и технологическую подготовку". Есть определенные отличия от привычных "Черчения" и "Начальной военной подготовки" (НВП). Ученики будут проектировать при помощи специальных программ. Это станет отличным подспорьем для будущих архитекторов и дизайнеров. На уроках начальной военной и технологической подготовки будут уделять внимание вопросам инженерии и робототехники. Прежде больше метали гранаты и разбирали автомат.

Английский язык могут снова начать преподавать с пятого класса

Президент отметил, что изучение английского языка можно начать с 2-3 классов либо при согласии родителей - с пятого класса. Токаев считает данное изменение уместным и рациональным.

Родителям разрешили не покупать рабочие тетради

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов считает, что обычных тетрадей достаточно для образовательного процесса. Именно поэтому он попросил учителей не заставлять родителей покупать рабочие тетради.

Учителям предложили работать пять дней

В министерстве посчитали, что учителя могут использовать субботний день по собственному усмотрению.

- Если школа перешла на пятидневку, то учитель вправе использовать субботний день по своему усмотрению. Учителя смогут провести его дома, со своими детьми, - сказал министр.

В школах откажутся от оценок в виде смайликов

В МОН решили, что система оценки в виде смайликов вводит в заблуждение родителей и школьников. Учителя вернут привычные оценки.

За привлечение учителей к "несвойственным им функциям" будут штрафовать

В МОН намерены оградить учителей от лишних отчетов и работы, не связанной с профессиональной деятельностью. В проекте закона "О статусе педагога" предусмотрен штраф от 20 до 120 МРП (от 50 500 до 303 000 тенге).

- Помимо материальных и нематериальных стимулов, мы говорим об участии учителей в субботниках, в других мероприятиях. Чтобы не допустить этого, мы приняли такое решение, - уточнил Аймагамбетов.

Учителям могут увеличить отпуск до 56 дней

Это станет возможным после принятия закона "О статусе педагога". В проекте закона есть такое предложение. В документе также прописаны и другие комплексные меры поддержки. Например, сокращение нагрузки, защита чести и достоинства, материальные стимулы в виде доплаты в двукратном размере за руководство классом, проверку тетрадей и доплата за степень магистра. Об этом в ходе своего выступления во время августовского совещания упомянул Глава государства Касым-Жомарт Токаев.