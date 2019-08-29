Призером Всемирных игр среди людей после трансплантации и на диализе стала спортсменка из Костаная

Костанайская спортсменка Лаура ТАБАЖАНОВА заняла 3 место на турнире по настольному теннису, который прошел в рамках Всемирных игр среди людей после трансплантации и на диализе в Англии, в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

Это не первая победа Лауры на международных соревнованиях. В 2018 году она участвовала в чемпионате Европы, проходившем в Италии, и тоже взяла бронзу.

Лаура заболела в 5-летнем возрасте и большую часть детства провела в больничных стенах, лишь ненадолго приезжая домой - в поселок Уркаш Камыстинского района. С 13 лет стала заниматься посильным видом спорта - настольным теннисом. Это увлечение позже стало ее призванием и в 2017 году женщина приняли решение заниматься настольным теннисом профессионально.

Выбирать любой вид спорта она не могла - есть ограничения после перенесенной операции по пересадке донорской почки. Но как раз людям с трансплантированной почкой рекомендовано заниматься либо плаванием, либо настольным теннисом. По признанию самой спортсменки, это удачное совпадение, что именно ее любимый спорт оказался вне списка запретных.

Сейчас Лаура тренируется каждый день по два часа, чтобы быть готовой к серьезной борьбе на соревнованиях любого ранга.

- В этих Всемирных играх участвовали более 2 000 спортсменов из более 40 стран, - рассказала она сегодня, 29 августа, на брифинге в Шахматном клубе. - В соревнованиях по настольному теннису принимали участие пять стран: Бельгия, Аргентина, Португалия, Иран и Казахстан. Сама трудная игра была с иранкой, а самая интересная получилась с аргентинкой. Я хотела войти в тройку призеров и вошла, хотя сейчас думаю, что могла бы побороться и за второе место. Самое страшное было - вернуться совсем без медали, потому что все знали, куда я еду, и надеялись на меня. Когда на церемонии открытия я несла флаг Казахстана, была такая гордая и понимала, что должна взять медаль.

Лаура очень трогательно, дрожащим от эмоций голосом выразила благодарность своему тренеру Сергею Родичкину, который вложил в ее победы очень много труда - очень тяжело переучивать самоучек, какой она пришла к нему. Как сказала спортсменка, в победах большая заслуга и ее родителей, и друзей родителей, и спонсоров поездки, и сотрудников управления спорта, и партнеров по тренировкам, и однокурсникам, которые поддерживали ее на расстоянии.

В победе Лауры Табажановой есть горчинка: чтобы поехать в Англию, пришлось взять кредит на полмиллиона тенге. Как инвалиду 1-й группы, ей кредит не дают, поэтому оформили долг на имя мамы спортсменки. Часть расходов оплатить помогли спонсоры. Управление спорта предоставило экипировку.

- В спорткомитете мне бы помогли оплатить поездку с радостью, - рассказывает Лаура, - но загвоздка в том, что в Казахстане у трансплантантов нет своей федерации. Поэтому если бы они меня командировали, то нарушили бы закон. Сейчас есть у меня цель - добиться создания такой федерации в РК и открыть ее филиал в Костанайской области.

А в ближайших планах Лауры Табажановой - короткий отдых после соревнований, а потом снова тренировки и следующий турнир.