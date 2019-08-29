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drakon
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alex_60: все на свалку. Истории... 8-) :-o
29.08.19 11:24
лимон
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
yudjin: Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе... тоже об этом подумал)))
29.08.19 11:21
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Я же не агроном по специальности. Алекс, расскажи нам,убогим. Какая разница между - Специальностью и Профессией... :lol: :oops:
29.08.19 11:18
yudjin
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
лимон: название у стелы есть? "глобус Кустаная"? Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе... Видимо по обновленной программе образования...
29.08.19 11:16
alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
abaika95: доводить до абсурда дела, которые у нас делаются так не надо дела доводить до абсурда. может с этого начать? задача номер один- не доводить дела до абсурда. такая задача всем...
29.08.19 11:05
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Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора

«Для борьбы с клеветой в Казахстане нужно не изменение закона, а замена мозга»
29 августа 2019, 10:24 |  Мнения

Тренинг по эффективным методам политической борьбы, проведенный 21 августа на расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан» её лидером Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, явно воодушевил всех членов этой партии.

Смело можно предположить, что партийная фракция в Парламенте уже подбирает кандидатуру министра для снятия с должности «за нерадивую работу». Что акимы нацепили партийные значки на лацканы всех своих пиджаков, чтобы случайно не забыть дома этот важнейший атрибут и артефакт. Что сотрудники областных филиалов проводят учения по защите флага, изучая видеозапись штурма партийного офиса в Шымкенте жителями Арыси. А рядовые партийцы инструктируют сидящих у подъездов бабулек, чтобы наконец-то подключить народ к борьбе с коррупцией.

Но самое сложное задание на тренинге получил министр информации и общественного развития РК Даурен АБАЕВ.

- Партия должна инициировать принятие закона об ужесточении наказания за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются, - заявил Назарбаев. И посетовал: - Традиционные СМИ уступают. Даурен Абаев должен над этим конкретно задуматься и заняться этим. Телефонное право не должно работать! Чиновники не должны оказывать давление на редакторов, блокировать критику разными путями. В общественном сознании формируется альтернативная реальность

Умению объединить в одной фразе угрозу и заботу, которое вообще присуще ораторскому искусству Елбасы, его соратникам ещё учиться и учиться. Возможно поэтому Абаев был очень осторожен в выражениях, комментируя тезис о телефонном праве.

- По вопросам так называемых телефонных звонков. Мы сейчас определенный анализ проведем, - пообещал министр. - Надо нам, наверное, с главными редакторами скоординироваться и узнать, какое количество звонков было адресовано. Мы не отрицаем, что такие случаи наверняка были. В то же время я абсолютно уверен, что большинство звонков касалось разъяснения позиции государственных органов.

Но дело в том, что нет абсолютно никакой необходимости подсчитывать число звонков и анализировать, сколько из них было давлением и сколько - разъяснениями. В Казахстане сложилась ситуация уникальная - на пропаганду государственной политики выделяется больше денег, чем все СМИ в идеале могут заработать на рекламе. Подавляющее большинство газет и телеканалов живут на госзаказе. Так что чиновники, на правах заказчика, не только имеют право, но и обязаны звонить в такие редакции, чтобы статьи и сюжеты, сделанные на бюджетные деньги, смотрелись и звучали в нужной тональности - как раз для того, чтобы альтернативная реальность, отличная от показанной по «Хабару», в обществе не формировалась. Есть, правда, другие газеты и телеканалы, где считают, что пропаганда и журналистика - вещи несовместные, а потому госзаказ не берут. И к таким редакциям у наших слуг народа отношение двоякое: либо игнор, либо иски. Потому что телефонное право в данном случае не работает.

Так что задуматься министру нужно будет над первым тезисом - о наказании за клевету. Сейчас по статье 130 УК РК злопыхатель может получить штраф до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Куда уж жёстче? Оскорбленные инсинуациями чиновники своим правом на защиту активно пользуются, так что указание первого президента к ним вряд ли относится.

Цель, судя по его высказыванию, другая - не позволить никому, ни внутри страны, ни снаружи, «доводить до абсурда дела, которые у нас делаются», то есть клеветать на ту реальность, о которой так любит говорить Нурсултан Абишевич. Где зарплата среднеказахстанской семьи составляет 500 000 тенге в месяц, а малоимущие вполне могут обеспечивать себя и даже получать доход, купив двух коров и разбив огород.

Но для достижения этой цели нужно не изменение закона, а замена мозга. Причем всем казахстанцам одновременно. Чтобы не наговаривали потом друг на друга невесть что.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- инициировать принятие закона об ужесточении наказания за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются

Что мы могли воочию наблюдать последние два дня)


Цитата- Но дело в том, что нет абсолютно никакой необходимости подсчитывать число звонков и анализировать, сколько из них было давлением и сколько - разъяснениями

Ну как это) а как же потом доказать что было давление?)


Цитата- И к таким редакциям у наших слуг народа отношение двоякое: либо игнор, либо иски.


Ну так это же хорошо) я имею ввиду когда игнор) никто не звонит не разьесняет не давит) ляпота

и тогда судя из статьи что получается "независимым" редакциям никто не звонит с давлениями?) либо игнор либо сразу иски) а кому тогда звонят? -зависимым? Для чего? они же и так по курсу партии пишут) чтото както замудрено получилось у вас Тимур)
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дождусь открытия первого поста из акимата..
а то не то скажу,не в русле так сказать..

///в одной фразе угрозу и заботу,//
наверное хочет для всех быть хорошим.
но все то понимают что так не бывает.

[Исправлено: alex_60, 29.08.2019 - 10:47]
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- дождусь открытия первого поста из акимата..а то не то скажу,не в русле так сказать..

Выж Алекс раньше всегда в русле писали) что теряете хватку?) поводырь теперь нужон?) ну все открылся первый пост, пишите) и только попробуйте чтонибудь не по "руслу" премию не получите)
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§ Валентин
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7565
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что акимы нацепили партийные значки на лацканы всех своих пиджаков, чтобы случайно не забыть дома этот важнейший атрибут и артефакт.


К чему эта ирония или даже неуместный сарказм?!
Если присмотреться как следует, там же сразу статы всплывают над экипом:

Значок Нур Отан: уникальный классовый предмет.
* +100 к морали,
* -100% к коррупции,
* +50 к лояльности,
* +25 к харизме.
Нельзя потерять, нельзя снять, нельзя передать.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
доводить до абсурда дела, которые у нас делаются


так не надо дела доводить до абсурда.
может с этого начать?
задача номер один- не доводить дела до абсурда.
такая задача всем понравится.
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.08.19 - 11:16
Комментарий удален модератором.
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