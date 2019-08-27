Футбольные команды из Казахстана и России сыграли в детском турнире, который прошел в Костанае

Международный турнир по футболу среди детей провели в воскресенье, 25 августа, на поле «Технодом Арена». Правда, статус международного ему присвоили только из-за участия российской команды из Челябинска.

Детская футбольная школа «Юниор» пригласила команды из своих филиалов в Челябинске и Петропавловске, а также сама выставила две команды. К ним присоединились две команды от ФК «Тобол», команда костанайской академии детского футбола «Дерби» и рудненская команда «Олимп».

8 команд разделили на 2 группы. Из каждой два победителя выходили в полуфиналы, чтобы позже сразиться в финале за 1-е место.

Возраст участников - 6-7 лет. В каждой команде 7 футболистов: 5 на поле, 2 на замене.

Как рассказал «НГ» главный судья турнира Станислав ЩЕЛЕГ, для детей установили правила мини-футбола, а каждый тайм вместо стандартных 45 минут сократили до 12-ти. Стандартное футбольное поле поделили пополам.

- Многие игроки ещё плохо знают правила, для них основная цель - попасть по мячу, поэтому мы не будем излишне строги к юным футболистам, - отметил Шелег. - Дети настроены позитивно. Дети послушные, не так зациклены на победе, как их родители. Малыши пришли играть в футбол, а вот их родители часто не соглашаются с моими решениями и кричат об этом.

Родители и впрямь вели себя не совсем сдержанно, в порыве переживаний некоторые из них громко матерились, сами указывали детям, куда бежать и когда бить, перекрикивая тренеров.

Стасу ГРИДИНУ из Челябинска 6 лет. Футболом он увлекается 2 года. За это время стал обладателем трех золотых, четырех серебряных и трех бронзовых медалей. На костанайском турнире его признали лучшим вратарём.

- Когда я стал увлекаться футболом, то хотел стать нападающим, - поделился с «НГ» Станислав. - Но им нужно много бегать, они сильно устают. А вот вратарю нужна хорошая реакция и умение просчитывать игру наперёд. Это у меня получается лучше, поэтому я в команде вратарь. Вратарём тоже быть непросто. Я на тренировке повредил кисть руки, а на турнире мяч прилетел мне прямо на ушиб. Было очень больно, но матч продолжался, нужно было продолжать помогать команде. Меня мама сзади поддерживала, кричала, чтобы я не сдавался и помог команде. Когда-нибудь, благодаря маме, я стану как мои любимые футболисты - Александр Кержаков и Лионель Месси.

Рома ТОЧИЛКИН и Федор АХМЕД-ЗАДЕ из рудненского «Олимпа» подружились на первых занятиях в футбольной школе. Федор играет в защите, Рома - нападающий.

- На тренировке мы разминаемся, отрабатываем пасы и удары, а потом играем, - рассказали мальчики. - Играем часто в связке. Мы пасуем друг другу и пытаемся забить гол.

Как отметил тренер костанайской ДФШ «Юниор» Андрей СОШКИН, играют ребята с полной самоотдачей, но техника игры у всех детей ещё не развита.

- Для нас это тренировочная игра, - пояснил он. - Я не ставил детям чёткие задачи, особой тактики тоже не было. Моя задача была - дать детям самим решить, что они должны делать, самостоятельно принимать решение. Потом мы проанализируем игру, может они сами смогут найти свои ошибки. Главное, что дети счастливы. Они играли эмоциями, каждый удар шёл из души, радовались победам и справлялись с поражениями. Это и есть настоящий футбол.

Итоги турнира

Место Команда 1 ФК «Тобол»-1, Костанай 2 ДФШ «Юниор», Петропавловск 3 Команда «Олимп», Рудный 4 ДФШ «Юниор», Челябинск 5 АДФ «Дерби», Костанай 6 ДФШ «Юниор»-1 Костанай 7 ДФШ «Юниор»-2 Костанай 8 ФК «Тобол»-2 Костанай

Фото Георгия ГОВОРОВА